Должникам будет щипать глаза: судебные приставы подарят ярославцам мыло «Очищающее»

Ярославские приставы нашли новый подход к должникам — людям предложили очиститься в прямом смысле этого слова. Для этого подготовили ярославцам новогодние подарки, которые вручат каждому, кто придёт на акцию «Узнай о своих долгах».
— Каждый, кто обратится в день проведения акции в мобильный пункт судебных приставов и проверит себя и близких на наличие долгов, получит в подарок кусок мыла ручной работы «Очищающее». Цвет подарка, морской волны, выбран не случайно. Гражданам, имеющим крупные задолженности, он напомнит о море, на которое они могут не попасть в новогодние праздники из-за запрета на выезд за рубеж. Тем, кто не планирует зарубежные поездки, подарок напомнит о том, что Новый год принято встречать чистым, в том числе и от долгов, — рассказала пресс-секретарь УФССП России по Ярославской области Екатерина Пиунова, которой принадлежит идея с подарками.
Но и это не всё: мыло с натуральными маслами персика и пихты в составе варили дети, родители которых не платят алименты. Видимо, должникам оно будет щипать глаза.
Узнать о своих долгах и получить подарок можно будет 20 декабря с 16:00 до 19:00 в торговом центре «Аура» (улица Победы, 41).
Ярославским приставам приходится ухищряться, чтобы заставить должников расплатиться. Например, им пришлось поработать с мужчиной, рождённым в СССР, который отказался отдавать долги по кредитам современным банкам.