Чиновники ответили недовольным застройкой Заволги о том, что их ждёт. Схема

— Администрация ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.

К Заволжскому району Ярославля собираются пристроить гигантский микрорайон многоэтажек на 24 тысячи человек. Он появится на пустыре в Красном бору, который относится уже к Ярославскому муниципальному району. Местные жители в шоке собирают подписи к петиции против застройки и выходят на пикеты.

В администрации муниципального района долго отмалчивались, но наконец пояснили, в чём плюсы проекта.

— Заволжское сельское поселение является одним из самых динамично развивающихся в Ярославском районе. Вопрос строительства инфраструктуры в районе один из самых важных. А в пустом поле инфраструктуры не построишь, — говорят в администрации Ярославского района.

С застройщиком уже договорились о местах под детские сады, школу, досуговый центр, бассейн, новую амбулаторию в посёлке Красный бор.

— На данный момент в рамках реализации национального проекта «Демография» в поселке Красный бор идет строительство яслей на 90 мест для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет. Также в 2019 году подготовлена проектно-сметная документация на строительство школы на 350 мест в посёлке Заволжье, — пояснили чиновники.

На 2020 год уже готовят проекты школы на 1100 мест и двух детских садов на 220 мест (в районе улицы Папанина) и в самом посёлке на 260 мест. С ними хотят попасть в национальную программу, чтобы получить финансирование на строительство, которым займётся местная администрация. Бассейн также ляжет на плечи властей, его тоже хотят построить по федеральной программе.