Чиновники ответили недовольным застройкой Заволги о том, что их ждёт. Схема

К Заволжскому району Ярославля собираются пристроить гигантский микрорайон многоэтажек на 24 тысячи человек. Он появится на пустыре в Красном бору, который относится уже к Ярославскому муниципальному району. Местные жители в шоке собирают подписи к петиции против застройки и выходят на пикеты.
— Администрация ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.
В администрации муниципального района долго отмалчивались, но наконец пояснили, в чём плюсы проекта.
— Заволжское сельское поселение является одним из самых динамично развивающихся в Ярославском районе. Вопрос строительства инфраструктуры в районе один из самых важных. А в пустом поле инфраструктуры не построишь, — говорят в администрации Ярославского района.
С застройщиком уже договорились о местах под детские сады, школу, досуговый центр, бассейн, новую амбулаторию в посёлке Красный бор.
— На данный момент в рамках реализации национального проекта «Демография» в поселке Красный бор идет строительство яслей на 90 мест для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет. Также в 2019 году подготовлена проектно-сметная документация на строительство школы на 350 мест в посёлке Заволжье, — пояснили чиновники.
На 2020 год уже готовят проекты школы на 1100 мест и двух детских садов на 220 мест (в районе улицы Папанина) и в самом посёлке на 260 мест. С ними хотят попасть в национальную программу, чтобы получить финансирование на строительство, которым займётся местная администрация. Бассейн также ляжет на плечи властей, его тоже хотят построить по федеральной программе.
Также чиновники успокаивают возмущённых местных жителей, что зелёная зона в округе не пострадает при масштабной застройке. А возмущения настолько сильны, что на проблему пришлось обратить внимание губернатору.
— Вся территория бора отнесена к зоне природных территорий, не предусматривающих строительство. В дальнейшем запланировано благоустройство соснового бора как зоны отдыха населения возле ЖК «Экогород», — уточнили в администрации.
Чтобы легче было начать строить инфраструктуру к новому району, власти меняют правила землепользования и застройки. А утверждаются эти правила только после прохождения публичных слушаний, то есть важно мнение людей о грядущих изменениях.