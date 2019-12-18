18 декабря среда
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.53
eur 69.68
СЕЙЧАС +0°С
usd 62.53
eur 69.68

Все новости

Все новости
Город

Чиновники ответили недовольным застройкой Заволги о том, что их ждёт. Схема

К Ярославлю пристроят микрорайон многоэтажек

1 523
24 Обсудить

Поделиться

Проект масштабен&nbsp;

Проект масштабен 

К Заволжскому району Ярославля собираются пристроить гигантский микрорайон многоэтажек на 24 тысячи человек. Он появится на пустыре в Красном бору, который относится уже к Ярославскому муниципальному району. Местные жители в шоке собирают подписи к петиции против застройки и выходят на пикеты. 

— Администрация ярославского района не в состоянии обеспечить в полном объеме социальной и транспортной инфраструктурой жителей района уже сегодня. А предлагаемый проект предусматривает фактически удвоение числа жителей, что неизбежно приведёт к социальному коллапсу, — сказано в петиции.

В администрации муниципального района долго отмалчивались, но наконец пояснили, в чём плюсы проекта. 

— Заволжское сельское поселение является одним из самых динамично развивающихся в Ярославском районе. Вопрос строительства инфраструктуры в районе один из самых важных. А в пустом поле инфраструктуры не построишь, — говорят в администрации Ярославского района.

С застройщиком уже договорились о местах под детские сады, школу, досуговый центр, бассейн, новую амбулаторию в посёлке Красный бор. 

— На данный момент в рамках реализации национального проекта «Демография» в поселке Красный бор идет строительство яслей на 90 мест для детей в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет. Также в 2019 году подготовлена проектно-сметная документация на строительство школы на 350 мест в посёлке Заволжье, — пояснили чиновники. 

На 2020 год уже готовят проекты школы на 1100 мест и двух детских садов на 220 мест (в районе улицы Папанина) и в самом посёлке на 260 мест. С ними хотят попасть в национальную программу, чтобы получить финансирование на строительство, которым займётся местная администрация. Бассейн также ляжет на плечи властей, его тоже хотят построить по федеральной программе. 

Что планируют в новом микрорайоне&nbsp;

Что планируют в новом микрорайоне 

Также чиновники успокаивают возмущённых местных жителей, что зелёная зона в округе не пострадает при масштабной застройке. А возмущения настолько сильны, что на проблему пришлось обратить внимание губернатору

— Вся территория бора отнесена к зоне природных территорий, не предусматривающих строительство. В дальнейшем запланировано благоустройство соснового бора как зоны отдыха населения возле ЖК «Экогород», — уточнили в администрации. 

Чтобы легче было начать строить инфраструктуру к новому району, власти меняют правила землепользования и застройки. А утверждаются эти правила только после прохождения публичных слушаний, то есть важно мнение людей о грядущих изменениях. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 4
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Заволжский районжилая застройка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Гость
18 дек 2019 в 13:00

Сейчас бы Заволгой покупать жилье , что бы потом стоять в пробках , Люди не советую там покупать квартиры , так как нужно для начала третий "Южный" мост строить если не хотите вставать в 5 утра и ехать на работу к 8ми

Читатель Злой
18 дек 2019 в 12:56

А про дороги, что эти ........ говорят? Забыли! ЕдРо, пошло вон из города! Полная профнепригодность.

Гость
18 дек 2019 в 14:24

А откуда в этом нищем городе возьмутся 24 тысячи покупателей квартир?У нас что есть неудовлетворённый спрос на жильё?