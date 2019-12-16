Мэрия Ярославля выставила на улицу жительницу аварийного дома, сэкономив на её переселении

Жительница Ярославля чуть не осталась на улице. Женщина жила в комнате брагинской коммуналки. Семь лет назад дом признали аварийным и подлежащим сносу. До 2017 года всех жителей должны были выселить, но этого не произошло. А в октябре 2017 года все жители дома получили от мэрии Ярославля требование о сносе здания. При этом женщине не предложили другого жилья, а лишь определили выкупную стоимость комнаты. Понимая, что на эти деньги никакого жилья не купить, ярославна обратилась в прокуратуру.



— Установлено, что в силу действующего законодательства если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме имеет право на предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп, — рассказали в прокуратуре.

