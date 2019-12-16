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Мэрия Ярославля выставила на улицу жительницу аварийного дома, сэкономив на её переселении

За дело взялась прокуратура

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Жительнице аварийного дома предложили только деньги за её маленькую комнату

Жительнице аварийного дома предложили только деньги за её маленькую комнату

Жительница Ярославля чуть не осталась на улице. Женщина жила в комнате брагинской коммуналки. Семь лет назад дом признали аварийным и подлежащим сносу. До 2017 года всех жителей должны были выселить, но этого не произошло. А в октябре 2017 года все жители дома получили от мэрии Ярославля требование о сносе здания. При этом женщине не предложили другого жилья, а лишь определили выкупную стоимость комнаты. Понимая, что на эти деньги никакого жилья не купить, ярославна обратилась в прокуратуру.

— Установлено, что в силу действующего законодательства если жилой дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, то собственник жилого помещения в таком доме имеет право на предоставление другого жилого помещения в собственность либо его выкуп, — рассказали в прокуратуре.

Поскольку никакого выбора женщине не предоставили, прокуроры направили иск на мэрию в суд. Суд встал на сторону женщины и обязал предоставить ей жильё в черте города.

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аварийное жильё
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КОММЕНТАРИИ (4)

Житель землянки
17 дек 2019 в 01:03

Все бывает не так просто. В моей местности например было модно блатным от власти и знакомым (да и другим хитропопым)селиться и прописываться в хламе-затем хлам признавали негодным и оба-нахаляву полученное жилье. Были и когда засери ушатывали дом в хлам -он рухал и им давали новое жиль, а рачительные все чей то ремонтировали и до сих пор живут -не ждут халявы. В нашей стране хитропопых на 10 лет вперед прописано-тут надо смотреть каждый раз внимательно на сирот всех этих. так же было и с пенсионерами ВОВ-прописывали,получали жилье в городе и обратно в халупу в деревню-дайте исчо,видишь ли дед страдает. Так целые семьи жили за счет деда или бабки случайно дожившей апосля войны.

Гость
16 дек 2019 в 22:37

вОлкова на Свалку!

Гость
16 дек 2019 в 22:11

Волкова на правило. И спрос только с него.