Иллюминация и веселые песни: в Ярославле в рейсы вышли два новогодних трамвая и троллейбус

В Ярославле 16 декабря в рейсы вышли два новогодних трамвая и один троллейбус. Праздничный общественный транспорт снаружи украшен иллюминацией, а внутри мишурой и гирляндами. В пути для пассажиров звучат новогодние песни.
— В этом году празднично украшены трамвай
Отследить движение новогоднего транспорта в режиме реального времени можно на сайте Ot76.ru — он помечен снежинками. Стоимость проезда в таких трамваях и троллейбусе обычная — 28 рублей, действуют все льготы.
Планируется, что украшенные трамваи и троллейбус будут возить пассажиров до 31 января 2020 года.
А вот продажа билетов на «Волшебный троллейбус», стартовавшая в минувшие выходные, была приостановлена из-за сбоя в системе. В мэрии рассказали, когда продажи билетов возобновятся.