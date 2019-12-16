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Иллюминация и веселые песни: в Ярославле в рейсы вышли два новогодних трамвая и троллейбус

Рассказываем, как прокатиться в праздничном транспорте

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Управляют новогодним транспортом водители в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов

Управляют новогодним транспортом водители в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов

В Ярославле 16 декабря в рейсы вышли два новогодних трамвая и один троллейбус. Праздничный общественный транспорт снаружи украшен иллюминацией, а внутри мишурой и гирляндами. В пути для пассажиров звучат новогодние песни.

— В этом году празднично украшены трамвай № 1 с бортовым номером 172 и трамвай № 7 с бортовым номером 186. А также троллейбус № 1 с бортовым номером 61, — сообщили в Яргорэлектротрансе.

Отследить движение новогоднего транспорта в режиме реального времени можно на сайте Ot76.ru — он помечен снежинками. Стоимость проезда в таких трамваях и троллейбусе обычная — 28 рублей, действуют все льготы.

Прокатиться в праздничных трамваях и троллейбусах можно за обычную цену билета

Прокатиться в праздничных трамваях и троллейбусах можно за обычную цену билета

Планируется, что украшенные трамваи и троллейбус будут возить пассажиров до 31 января 2020 года.

А вот продажа билетов на «Волшебный троллейбус», стартовавшая в минувшие выходные, была приостановлена из-за сбоя в системе. В мэрии рассказали, когда продажи билетов возобновятся.

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транспортНовый год
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КОММЕНТАРИИ (1)

Ворчун
16 дек 2019 в 12:17

А по Тутаевскому что ходить будет?!