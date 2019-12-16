Иллюминация и веселые песни: в Ярославле в рейсы вышли два новогодних трамвая и троллейбус

В Ярославле 16 декабря в рейсы вышли два новогодних трамвая и один троллейбус. Праздничный общественный транспорт снаружи украшен иллюминацией, а внутри мишурой и гирляндами. В пути для пассажиров звучат новогодние песни.



— В этом году празднично украшены трамвай № 1 с бортовым номером 172 и трамвай № 7 с бортовым номером 186. А также троллейбус № 1 с бортовым номером 61, — сообщили в Яргорэлектротрансе.



Отследить движение новогоднего транспорта в режиме реального времени можно на сайте Ot76.ru — он помечен снежинками. Стоимость проезда в таких трамваях и троллейбусе обычная — 28 рублей, действуют все льготы.