Купить билет на «Волшебный троллейбус» можно будет на этой неделе.

Стало известно, когда возобновят продажу билетов на «Волшебный троллейбус». Дату назвала заместитель мэра по соцполитике Елена Новик на общегородском совещании в мэрии в понедельник, 16 декабря.



— В субботу, 21 декабря, с 14 часов продажи билетов вновь начнутся, — сообщила она.



Напомним, продажи билетов на праздничный троллейбус стартовали 14 декабря. Но почти сразу процесс пришлось остановить. Как сообщили в компании «Ярафиша», отвечающей за продажи, из-за большого наплыва покупателей в системе произошел сбой.

