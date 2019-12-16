16 декабря понедельник
СЕЙЧАС +2°С
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС +2°С
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Город

Стало известно, когда возобновят продажу билетов на «Волшебный троллейбус»

В мэрии Ярославля назвали дату и время

602
Обсудить

Поделиться

Купить билет на «Волшебный троллейбус» можно будет на этой неделе.

Купить билет на «Волшебный троллейбус» можно будет на этой неделе.

Стало известно, когда возобновят продажу билетов на «Волшебный троллейбус». Дату назвала заместитель мэра по соцполитике Елена Новик на общегородском совещании в мэрии в понедельник, 16 декабря.

— В субботу, 21 декабря, с 14 часов продажи билетов вновь начнутся, — сообщила она.

Напомним, продажи билетов на праздничный троллейбус стартовали 14 декабря. Но почти сразу процесс пришлось остановить. Как сообщили в компании «Ярафиша», отвечающей за продажи, из-за большого наплыва покупателей в системе произошел сбой.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

волшебный троллейбусбилеты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!