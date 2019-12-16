Золото дороже ребёнка: в Ярославле отец раскошелился на алименты, когда у него отняли украшение

Судебные приставы знают тысячу и один способ заставить заплатить долги. Убедить одного отца-алиментщика из Ярославля оказалось несложно: у мужчины арестовали золотую цепочку. Украшение было массивным, вес цепочки — 10 граммов. Этого оказалось достаточно, чтобы отец заплатил долг перед ребёнком.

— Должник игнорировал решение суда по выплате алиментов и не погашал задолженность по исполнительному производству на 15 тысяч рублей, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

На следующий день после того, как приставы забрали у мужчины цепочку, он принёс деньги и полностью погасил долг. Этот случай далеко не самый крупный: один отец вспомнил о ребёнке, когда не смог продать одну из трёх квартир. Долг у мужчины по алиментам был в 500 тысяч рублей.