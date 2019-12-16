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Город

Золото дороже ребёнка: в Ярославле отец раскошелился на алименты, когда у него отняли украшение

Кстати, долг у мужчины был не самый большой

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Цепочка отцу оказалась дороже

Цепочка отцу оказалась дороже

Судебные приставы знают тысячу и один способ заставить заплатить долги. Убедить одного отца-алиментщика из Ярославля оказалось несложно: у мужчины арестовали золотую цепочку. Украшение было массивным, вес цепочки — 10 граммов. Этого оказалось достаточно, чтобы отец заплатил долг перед ребёнком. 

— Должник игнорировал решение суда по выплате алиментов и не погашал задолженность по исполнительному производству на 15 тысяч рублей, — рассказали в УФССП по Ярославской области. 

На следующий день после того, как приставы забрали у мужчины цепочку, он принёс деньги и полностью погасил долг. Этот случай далеко не самый крупный: один отец вспомнил о ребёнке, когда не смог продать одну из трёх квартир. Долг у мужчины по алиментам был в 500 тысяч рублей.

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алиментыдолги
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КОММЕНТАРИИ (6)

Сергей
16 дек 2019 в 10:34

"Так, трусы Адибади производство Китай, 13 рублей, волосы вес, 250 руб за кило, ТАК А ЧТО ВЫ ЗА ЩЕКОЙ ПРЯЧЕТЕ, ЭТО ЧТО, ЕДА??"

Гост
16 дек 2019 в 09:17

Подкараулили мужика за углом и хотел отжать цепочку

Гость
16 дек 2019 в 08:56

Действительно колхоз! Трусы начнут арестовывать)))