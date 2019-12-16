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«Ставить живые ёлки — это варварство»: ярославцы осудили чиновников, спиливших 50-летнее дерево

В Заволжский район привезли огромное дерево, спиленное под Ярославлем

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Многие пришли к выводу, что живая ёлка — это устаревшая традиция

Многие пришли к выводу, что живая ёлка — это устаревшая традиция

Накануне Нового года ярославцев больше стала беспокоить экология. Тема бережливого отношения к природе разгорелась на фоне спора: нужно ли ставить живые ели на праздник? Мы запустили опрос в материале о том, как в посёлке под Ярославлем срубили 50-летнюю ёлку-красавцу и водрузили её на Карпатах в Заволжском районе. 84% проголосовавших считают, что на праздник нужно ставить искусственные ёлки.

— Традиция ставить елки морально устарела. Это в средние века нечем больше было украсить праздник, а сейчас и без ёлок достаточно украшений и лампочек, — анонимно написал читатель 76.RU.

— Очередной бред — ёлку привезли в лес! Как будто в Карпатах нет своих, прямо на месте растущих живых елок и сосен. Мимо ехал недавно вечером — все в гирляндах, все красиво светится, — высказался местный житель. 

Не все, однако, согласны с этой позицией.

— Давно читал, что для природы меньше ущерба от живых ёлок, чем от искусственных, — написал Олег Цветков.

Ёлку было видно с любого края посёлка

Ёлку было видно с любого края посёлка

История с ёлочкой из посёлка неоднозначна: глава Заволжского района рассказал, что она росла на участке у местного жителя и угрожала его дому возможностью обрушения во время сильных ветров. У жителя её забрали власти, чему он был рад. 

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живая ёлкаНовый год
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КОММЕНТАРИИ (4)

фыва
16 дек 2019 в 06:42

Какая-то журналистская клоунада. Елку спилили по просьбе жителя, не? Если так, то покой бабай хай - то поднимаете? Если не, кто мешает съездить к этому жителю и спросить его напрямую?

фыва
16 дек 2019 в 06:43

Такое ощущение, что из всего коллектива только Контуев скачет по лужам на местах репортажей, а остальные довольствуются информацией из тырнета.

Михаил Контуев
16 дек 2019 в 08:45

Гость, Вы правы абсолютно: бабовщина в доску заколебала!!!