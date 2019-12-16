«Ставить живые ёлки — это варварство»: ярославцы осудили чиновников, спиливших 50-летнее дерево

Многие пришли к выводу, что живая ёлка — это устаревшая традиция Фото: Александра Савельева

Накануне Нового года ярославцев больше стала беспокоить экология. Тема бережливого отношения к природе разгорелась на фоне спора: нужно ли ставить живые ели на праздник? Мы запустили опрос в материале о том, как в посёлке под Ярославлем срубили 50-летнюю ёлку-красавцу и водрузили её на Карпатах в Заволжском районе. 84% проголосовавших считают, что на праздник нужно ставить искусственные ёлки. — Традиция ставить елки морально устарела. Это в средние века нечем больше было украсить праздник, а сейчас и без ёлок достаточно украшений и лампочек, — анонимно написал читатель 76.RU.

— Очередной бред — ёлку привезли в лес! Как будто в Карпатах нет своих, прямо на месте растущих живых елок и сосен. Мимо ехал недавно вечером — все в гирляндах, все красиво светится, — высказался местный житель.

Не все, однако, согласны с этой позицией. — Давно читал, что для природы меньше ущерба от живых ёлок, чем от искусственных, — написал Олег Цветков.



Ёлку было видно с любого края посёлка Фото: Ксения Кузнецова