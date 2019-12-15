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Город

«А вы охаете, что город плохой»: фотограф снял Ярославль в загадочном свете

Но не все жители поверили, что это не фотошоп

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Эффект получился случайно, но это не фотошоп&nbsp;

Эффект получился случайно, но это не фотошоп 

Город, над которым возвышаются загадочные световые столбы, — такие снимки Ярославля выложил фотограф Александр Давидик. Он специализируется на кадрах, которые делает с дрона. 

Необычные фотографии привлекли к себе внимание соцсетей. 

— По-моему, неплохо, а вы всё охаете, что город плохой, — прокомментировал Сергей Дашко. 

— Пятёрка, звучит-то как! Будто Рио-де-Жанейро, — написала Светлана Атамановская. 

Сам фотограф признался, что эти кадры получились у него случайно, фотошопа здесь нет. 

— Вот так всегда, стараешься снять крутые кадры, а все самое эффектное получается случайно. На фотографиях Пятёрка, — написал Александр Давидик. — Прога зависла и снимала постоянно, пока дрон садился. 

Вот и весь секрет этих кадров. 

Однако не все поверили, что это не фотошоп. 

— Это когда сделано? Говорят, фонари не горят в городе. Не верю, — написал Dgonid Maloi. 

Напоминает американский Лас-Вегас&nbsp;

Напоминает американский Лас-Вегас 

На фотографиях микрорайон Пятёрка&nbsp;

На фотографиях микрорайон Пятёрка 

Минувшим летом аэрограф сделал необычные кадры лазурного озера под Ярославлем. 

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светаэрофотография
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КОММЕНТАРИИ (5)

бардак в ярославле
15 дек 2019 в 13:43

длинная выдержка дрон либо вверх либо вниз..вот и все чудеса.

Гость
15 дек 2019 в 12:41

Интересно, в каком там месте « Напоминает американский Лас-Вегас»? Тьма кругом.

Гость
15 дек 2019 в 12:19

Кадр занятный, статья - из пальца, а Сергей Дашко шёл бы со своим "неплохо". В темноте и алкашина бомжатская "неплохо" выглядит, потому что не видно нифига.