«А вы охаете, что город плохой»: фотограф снял Ярославль в загадочном свете

Эффект получился случайно, но это не фотошоп

Город, над которым возвышаются загадочные световые столбы, — такие снимки Ярославля выложил фотограф Александр Давидик. Он специализируется на кадрах, которые делает с дрона.

Необычные фотографии привлекли к себе внимание соцсетей.

— По-моему, неплохо, а вы всё охаете, что город плохой, — прокомментировал Сергей Дашко.

— Пятёрка, звучит-то как! Будто Рио-де-Жанейро, — написала Светлана Атамановская.

Сам фотограф признался, что эти кадры получились у него случайно, фотошопа здесь нет.

— Вот так всегда, стараешься снять крутые кадры, а все самое эффектное получается случайно. На фотографиях Пятёрка, — написал Александр Давидик. — Прога зависла и снимала постоянно, пока дрон садился.