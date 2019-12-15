«А вы охаете, что город плохой»: фотограф снял Ярославль в загадочном свете

Город, над которым возвышаются загадочные световые столбы, — такие снимки Ярославля выложил фотограф Александр Давидик. Он специализируется на кадрах, которые делает с дрона.
Необычные фотографии привлекли к себе внимание соцсетей.
— По-моему, неплохо, а вы всё охаете, что город плохой, — прокомментировал Сергей Дашко.
— Пятёрка, звучит-то как! Будто Рио-де-Жанейро, — написала Светлана Атамановская.
Сам фотограф признался, что эти кадры получились у него случайно, фотошопа здесь нет.
— Вот так всегда, стараешься снять крутые кадры, а все самое эффектное получается случайно. На фотографиях Пятёрка, — написал Александр Давидик. — Прога зависла и снимала постоянно, пока дрон садился.
Вот и весь секрет этих кадров.
Однако не все поверили, что это не фотошоп.
— Это когда сделано? Говорят, фонари не горят в городе. Не верю, — написал Dgonid Maloi.
Минувшим летом аэрограф сделал необычные кадры лазурного озера под Ярославлем.