«50 лет росла красавица»: в ярославском посёлке срубили шикарную ёлку, чтобы поставить её в городе

Ёлочку было видно из любого края посёлка. А теперь нет

В Заволжском районе Ярославля в этом году поставили шикарную новогоднюю ёлку. Высоченную живую ель установили в микрорайоне, известном как Карпаты.

Оказалось, что привезли её из деревни Кобыляево под Ярославлем. И жители деревни расстроились, когда красивое дерево фактически уничтожили.

— Спилили ёлку-красавицу, ей больше 50 лет, — расстраивается Ксения Кузнецова.

Росла ёлка на одном из участков.

— Она росла на частной территории, с собственником заключили договор, есть письменный документ, где он согласен, чтобы её спилили. Ёлка очень высокая была, она угрожала дому, в случае сильного ветра могла упасть, — объясняет глава Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов. — Собственник очень рад, что ему не пришлось демонтировать дерево самостоятельно.