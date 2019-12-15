«50 лет росла красавица»: в ярославском посёлке срубили шикарную ёлку, чтобы поставить её в городе

В Заволжском районе Ярославля в этом году поставили шикарную новогоднюю ёлку. Высоченную живую ель установили в микрорайоне, известном как Карпаты.
Оказалось, что привезли её из деревни Кобыляево под Ярославлем. И жители деревни расстроились, когда красивое дерево фактически уничтожили.
— Спилили ёлку-красавицу, ей больше 50 лет, — расстраивается Ксения Кузнецова.
Росла ёлка на одном из участков.
— Она росла на частной территории, с собственником заключили договор, есть письменный документ, где он согласен, чтобы её спилили. Ёлка очень высокая была, она угрожала дому, в случае сильного ветра могла упасть, — объясняет глава Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов. — Собственник очень рад, что ему не пришлось демонтировать дерево самостоятельно.