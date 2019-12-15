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Город Новый год 2020 в Ярославле

«50 лет росла красавица»: в ярославском посёлке срубили шикарную ёлку, чтобы поставить её в городе

Местных жителей это расстроило

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Ёлочку было видно из любого края посёлка. А теперь нет

Ёлочку было видно из любого края посёлка. А теперь нет

В Заволжском районе Ярославля в этом году поставили шикарную новогоднюю ёлку. Высоченную живую ель установили в микрорайоне, известном как Карпаты. 

Оказалось, что привезли её из деревни Кобыляево под Ярославлем. И жители деревни расстроились, когда красивое дерево фактически уничтожили. 

— Спилили ёлку-красавицу, ей больше 50 лет, — расстраивается Ксения Кузнецова. 

Росла ёлка на одном из участков. 

— Она росла на частной территории, с собственником заключили договор, есть письменный документ, где он согласен, чтобы её спилили. Ёлка очень высокая была, она угрожала дому, в случае сильного ветра могла упасть, — объясняет глава Заволжского района Ярославля Андрей Мамонтов. — Собственник очень рад, что ему не пришлось демонтировать дерево самостоятельно. 

Нужно ставить живые ёлки в городе или искусственные?

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    срубили деревьяНовый год
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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    15 дек 2019 в 09:49

    Ёлка росла на участке, хозяин её продал, в чём проблема? Вы яблоню у себя на даче пилить будете, тоже разрешение у всего посёлка спрашивать будете?
    Ежедневно вырубается огромное количество леса, как для нашей промышленности, так и на экспорт, то что раз в год рубят ёлку на праздники - даже не капля в море, а молекула. Так что не смешите комментариями про "ёлку жалко". Лучше бы подумали, сколько делается вредных выбросов при производстве этих уродливых пластиковых конусов за которые вы голосуете и сколько столетий они потом не могут сгнить на свалках.

    Гость
    15 дек 2019 в 09:25

    очень жаль!!!!! зачем?!

    местный
    15 дек 2019 в 08:01

    Жалко ёлку , пусть ставят искусственные , и так весь лес в России вырубили. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.