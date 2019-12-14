«Мы готовы к диалогу»: разработчики проекта ЦБК на Рыбинском водохранилище ответили на бунт в Ярославле

Представители компании «Свеза» уверяют, что ЦБК не нанесёт экологии такого вреда, которым пугают людей организаторы бунта Фото: Ольга Прохорова

Представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище, сегодня тоже следят за акциями протеста в Ярославле. Они внимательно посмотрели за происходящим в парке на площади Мира через онлайн-трансляцию на 76.RU и подготовили свой ответ. Публикуем его целиком.

Компания «Свеза» уважает конституционное право людей на свободное выражение мнений, но некоторые политики в предвыборный год стараются улучшить свое положение за счет проекта целлюлозного завода. С их подачи обсуждение проходит не в рамках профессионального общения, а с помощью манипулирования жителями Ярославской и Вологодской областей.



Подчеркиваем, что решение о строительстве целлюлозного завода еще не принято, сейчас обсуждаются только проектные проработки, которые пройдут экологические, технические, социально-экономические экспертизы. Оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) продолжится при участии независимых, в том числе европейских, экспертов. Как социально ответственная компания мы должны убедиться в том, что комбинат будет соответствовать всем нормам российского и международного законодательств, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Результаты экспертиз и проект мы обсудим с экспертным сообществом и жителями регионов. Мы открыты к честному диалогу, но призываем вести дискуссию в профессиональной плоскости и без использования политтехнологий. До момента получения ОВОС и всестороннего изучения и обсуждения этого вопроса безапелляционно утверждать, что проект станет пагубным для экологии Рыбинского водохранилища и Волги, непрофессионально и некорректно.

Также подчеркнем, что проект предполагает строительство не ЦБК, а целлюлозного завода. Отсутствие цикла производства бумаги многократно снижает воздействие на экологию. Предполагается использование самых современных технологий, не имеющих аналогов в мире. Близкие по характеристикам биотехнологические комплексы уже работают в Европе, причем в финских Ээнекоски, Лаппеенранте, Котке целлюлозное производство находится в черте города. Пример Финляндии, одной из самых экологически чистых стран мира, где активно строятся целлюлозные комбинаты, доказывает, что использование прогрессивных технологий не вредит окружающей среде.

