«Мы готовы к диалогу»: разработчики проекта ЦБК на Рыбинском водохранилище ответили на бунт в Ярославле

Представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище, сегодня тоже следят за акциями протеста в Ярославле. Они внимательно посмотрели за происходящим в парке на площади Мира через онлайн-трансляцию на 76.RU и подготовили свой ответ. Публикуем его целиком.
Компания «Свеза» уважает конституционное право людей на свободное выражение мнений, но некоторые политики в предвыборный год стараются улучшить свое положение за счет проекта целлюлозного завода. С их подачи обсуждение проходит не в рамках профессионального общения, а с помощью манипулирования жителями Ярославской и Вологодской областей.
Подчеркиваем, что решение о строительстве целлюлозного завода еще не принято, сейчас обсуждаются только проектные проработки, которые пройдут экологические, технические, социально-экономические экспертизы. Оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) продолжится при участии независимых, в том числе европейских, экспертов. Как социально ответственная компания мы должны убедиться в том, что комбинат будет соответствовать всем нормам российского и международного законодательств, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Результаты экспертиз и проект мы обсудим с экспертным сообществом и жителями регионов. Мы открыты к честному диалогу, но призываем вести дискуссию в профессиональной плоскости и без использования политтехнологий. До момента получения ОВОС и всестороннего изучения и обсуждения этого вопроса безапелляционно утверждать, что проект станет пагубным для экологии Рыбинского водохранилища и Волги, непрофессионально и некорректно.
Также подчеркнем, что проект предполагает строительство не ЦБК, а целлюлозного завода. Отсутствие цикла производства бумаги многократно снижает воздействие на экологию. Предполагается использование самых современных технологий, не имеющих аналогов в мире. Близкие по характеристикам биотехнологические комплексы уже работают в Европе, причем в финских Ээнекоски, Лаппеенранте, Котке целлюлозное производство находится в черте города. Пример Финляндии, одной из самых экологически чистых стран мира, где активно строятся целлюлозные комбинаты, доказывает, что использование прогрессивных технологий не вредит окружающей среде.
Мы обеспокоены, что некоторые жители Вологодской и Ярославской областей с подачи ряда политиков уже сейчас выступают против строительства целлюлозного завода. Однако мы уверены, что после того, как проект будет представлен экспертам и проанализирован ими, все убедятся, что их тревога была напрасной. Экспертизы готовятся, но и до момента их завершения мы готовы к конструктивному диалогу.