Праздник — огонь: в МЧС рассказали, почему горящую ёлку нельзя тушить водой

Михаил Зверев рассказал, какие опасности подстерегают в новогоднюю ночь Фото: Александра Савельева, Михаил Зверев

Новый год несёт не только праздничное настроение и волнительное ожидание чудес. Праздничная ночь для некоторых может обернуться трагедией. Мы поговорили с начальником отдела информационного обеспечения деятельности Главного управления МЧС России по Ярославской области Михаилом Зверевым о том, какие опасности могут подстерегать в самый ожидаемый многими праздник и что надо сделать, чтобы их избежать.



Чаще всего выезжать в Новый год спасателям приходится на пожары Фото: Александра Савельева

— Новогодние пожары постоянно в сводках за 1 января. Почему так? — Две простые причины — неосторожное обращение с огнём и электротехническая. Горят квартиры. В праздники некоторые люди перебирают с алкоголем, это самая распространённая причина для неосторожного обращения с огнём и, как следствие, пожара. Курят в постелях, запускают фейерверки, нарушая технику безопасности.

Спасателям в праздники не до отдыха Фото: Александра Савельева

— Горят ли ёлки? — Во многих домах сейчас устанавливают искусственное ёлки. Они изготовлены из синтетических материалов, но опасны не меньше натуральной подсохшей хвои. Искусственная ёлка при горении выделяет ядовитые вещества. Лучше выбрать ту, у которой есть противопожарная пропитка. В любом случае ёлку необходимо устанавливать как можно дальше от каминов, газовых плит и других источников тепла и огня. Категорически нельзя устанавливать на ёлку свечи, бенгальские огни. Причиной пожара могут стать и гирлянды, не прошедшие сертификацию.

Искусственные ёлки ничуть не безопаснее настоящих Фото: Александра Савельева

— В предпраздничной суете можно и не заметить, какие купил гирлянды. Что делать, если вдруг ёлка задымилась? — Если вы увидели, что лампочки замигали, заискрили, или заметили, что провода начали нагреваться, гирлянду надо немедленно отключить от сети. Выведите детей и пожилых людей из дома в безопасное место, вызовите пожарную охрану. Если это возможно, повалите ёлку на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Ни в коем случае не поливайте саму горящую искусственную елку водой — синтетика плавится и растекается в процессе горения, она расплавится и будет разбрызгивать горящие капли, пожар станет только больше. А горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось справиться в течение первых минут, покиньте помещение.

Несертифицированные праздничные гирлянды могут быть опасны Фото: Александра Савельева

— Запуск фейерверков не ограничивается только новогодней ночью. Все праздничные дни вечерами в разных районах города раздаются хлопки. Можно ли запускать фейерверки у себя во дворе? — Можно, но только на безопасном расстоянии от людей и зданий. Безопасное расстояние написано на упаковке пиротехники и зависит от мощности, как правило, это не меньше пятидесяти метров. — Бывали случаи, что фейерверки залетали в окна или на балконы и становились причиной пожара? — Последние годы я таких случаев не помню, но теоретически при неправильной эксплуатации и несоблюдении норм запуска заряд может залететь в окно, разорваться в помещении и стать причиной пожара.

Для запуска салютов в Ярославле есть специальная площадка Фото: Александра Савельева

— Есть какая-то специальная для запусков площадка? — В этом году на территории Ярославской области подготовлено девять площадок для запуска фейерверков: в Рыбинске, Данилове, Переславле-Залесском, деревне Андреевское Борисоглебского района, селе Новый Некоуз, Брейтово и в Ярославле. В нашем городе такая площадка находится на нижнем ярусе Волжской набережной напротив дома № 23 и вмещает в себя 2,5 тысячи человек.

Фото: Александра Савельева

— Как правильно запускать фейерверк, чтобы потом не было неприятных последствий? — Заранее определить место, где планируете запустить фейерверк. Желательно сделать это ещё днём. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке пиротехнического изделия. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередачи и прочих воздушных преград. Категорически запрещается запускать фейерверки при постоянном или порывистом ветре, в ненастную погоду. Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3–5 мин, даже если вы сохранили сухим фитиль, — гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и разрываться в опасной близости от зрителей. Конечно, не давайте детям самостоятельно запускать фейерверки. Нельзя держать работающее пиротехническое изделие в руках, кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек. Помните, что нельзя поджигать ещё раз фитиль, если он затух, и подходить к отработавшему пиротехническому изделию в течение минимум 5 минут после окончания его работы.



Соблюдайте технику безопасности, тогда салют подарит только радость Фото: Александра Савельева

— Какие ещё опасности могут подстерегать?

— Проблема с пожарами — это классика. Но сейчас в Ярославле нестандартная для декабря погода с плюсовыми значениями температуры. Если недавно, когда лёд только прихватился, находились те, кто нарушал запрет выхода на лёд, то сейчас категорически нельзя этого делать. Он не способен выдержать даже ребёнка — что уж тут говорить о взрослом человеке. Всё равно находятся экстремалы, кто выходит на реки ловить рыбу или в праздники под алкоголем решает испытать удачу и побегать по льду.

Тонкий лёд — ещё одна головная боль спасателей Фото: Александра Савельева

— Как вести себя, если провалился? — Если вы провалились под лёд, нужно широко раскинуть руки по его кромке и постараться избежать погружения с головой. Стараясь не обламывать кромку, без резких движений, нужно выбираться на лёд, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность ноги, стараясь получить максимально большую площадь опоры. Выбравшись из воды, нужно откатиться от воды, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли.