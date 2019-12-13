Премия «Позиция-2019»: четыре материала-победителя от журналистов 76.RU

Дорогие читатели! На этом фото мы все в цветах и немного в шампанском, потому что взяли сразу несколько призов в региональном журналистском конкурсе «Позиция-2019». Скромничать не будем — этими материалами мы гордимся. И победа в конкурсе — хороший повод снова почитать истории, которые были номинированы.
1-е место в номинации «Аналитическая статья»
Скандальная история о продаже городского троллейбусного депо в Ярославле. Расклад по всем пунктам — что происходит и кому это выгодно.
Автор Анна Ёлкина.
3-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»
История о мальчике, которому весь город скинулся на лыжи. И не зря — мальчик стал чемпионом.
Автор Анастасия Тихомирова.
2-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»
История о необыкновенной судьбе девочки из Португалии, которую 10 лет назад отсудили у приёмных родителей и привезли в ярославскую глубинку.
Автор — Ольга Прохорова.
1-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»
Большой репортаж о почтальоне из Рыбинска, которая 27 лет на весельной лодке возит людям письма на остров. Автор — Михаил Контуев.