Премия «Позиция-2019»: четыре материала-победителя от журналистов 76.RU

Спасибо, друзья, что читатете нас! Фото: Анна Елкина

Дорогие читатели! На этом фото мы все в цветах и немного в шампанском, потому что взяли сразу несколько призов в региональном журналистском конкурсе «Позиция-2019». Скромничать не будем — этими материалами мы гордимся. И победа в конкурсе — хороший повод снова почитать истории, которые были номинированы.

1-е место в номинации «Аналитическая статья»

Старые троллейбусы «на пенсии» в депо Фото: Александра Савельева

Скандальная история о продаже городского троллейбусного депо в Ярославле. Расклад по всем пунктам — что происходит и кому это выгодно.

Автор Анна Ёлкина.



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3-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Очень добрая вышла история! Фото: Андрей Кузнецов / Vk.com

История о мальчике, которому весь город скинулся на лыжи. И не зря — мальчик стал чемпионом.

Автор Анастасия Тихомирова. Читать материал. 2-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Судьба девочки сделала крутой поворот Фото: Александра Савельева

История о необыкновенной судьбе девочки из Португалии, которую 10 лет назад отсудили у приёмных родителей и привезли в ярославскую глубинку.

Автор — Ольга Прохорова. Читать материал.

1-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Герой материала — Александра Брыкина — на днях тоже получила награду «Героям — быть!» Фото: Елена Вахрушева