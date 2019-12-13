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Премия «Позиция-2019»: четыре материала-победителя от журналистов 76.RU

Тексты, которые жюри признало лучшими в этом году

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Спасибо, друзья, что читатете нас!

Спасибо, друзья, что читатете нас!

Дорогие читатели! На этом фото мы все в цветах и немного в шампанском, потому что взяли сразу несколько призов в региональном журналистском конкурсе «Позиция-2019». Скромничать не будем — этими материалами мы гордимся. И победа в конкурсе — хороший повод снова почитать истории, которые были номинированы.

1-е место в номинации «Аналитическая статья»

Старые троллейбусы «на пенсии» в депо

Старые троллейбусы «на пенсии» в депо

Скандальная история о продаже городского троллейбусного депо в Ярославле. Расклад по всем пунктам — что происходит и кому это выгодно.

Автор Анна Ёлкина

Читать материал.

3-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Очень добрая вышла история!

Очень добрая вышла история!

История о мальчике, которому весь город скинулся на лыжи. И не зря — мальчик стал чемпионом.

Автор Анастасия Тихомирова.

Читать материал.

2-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Судьба девочки сделала крутой поворот

Судьба девочки сделала крутой поворот

История о необыкновенной судьбе девочки из Португалии, которую 10 лет назад отсудили у приёмных родителей и привезли в ярославскую глубинку.

Автор — Ольга Прохорова.

Читать материал.

1-е место в номинации «Лучший журналист интернет-издания»

Герой материала — Александра Брыкина — на днях тоже <a href="https://76.ru/text/milota/66383053/" target="_blank" class="_">получила награду «Героям — быть!»</a>

Герой материала — Александра Брыкина — на днях тоже получила награду «Героям — быть!»

Большой репортаж о почтальоне из Рыбинска, которая 27 лет на весельной лодке возит людям письма на остров. Автор — Михаил Контуев.

Читать материал.

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награждениежурналистика
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КОММЕНТАРИИ (1)

Бабай
13 дек 2019 в 10:35

Михаил молодец, поздравляю!
Статья действительно интересная и душевная.