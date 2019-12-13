Ярославне вернули трёхлетнюю дочь, потерянную органами опеки в Краснодарском крае

Суд поставил точку в истории с потерянным органами опеки в Краснодарском крае ребёнком. Она началась больше года назад после того, как мать троих детей Наталью ограничили в родительских правах. Детей увезли по разным детдомам. Когда Наталью восстановили в родительских правах в отношении двух старших детей, выяснилось, что её трёхлетнюю дочь передали в приёмную семью.



Опекуны увезли девочку в Краснодарский край, и полгода о ребёнке не было ничего известно.



Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин посчитал эту передачу под опеку незаконной и для розыска ребёнка обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

