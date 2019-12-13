13 декабря пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 63.23
eur 70.43
СЕЙЧАС +0°С
usd 63.23
eur 70.43

Все новости

Все новости
Город

Ярославне вернули трёхлетнюю дочь, потерянную органами опеки в Краснодарском крае

Девочку незаконно отдали приёмной семье

1 882
1 Обсудить

Поделиться

Теперь многодетная мама вернула себе всех троих детей

Теперь многодетная мама вернула себе всех троих детей

Суд поставил точку в истории с потерянным органами опеки в Краснодарском крае ребёнком. Она началась больше года назад после того, как мать троих детей Наталью ограничили в родительских правах. Детей увезли по разным детдомам. Когда Наталью восстановили в родительских правах в отношении двух старших детей, выяснилось, что её трёхлетнюю дочь передали в приёмную семью.

Опекуны увезли девочку в Краснодарский край, и полгода о ребёнке не было ничего известно.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин посчитал эту передачу под опеку незаконной и для розыска ребёнка обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Суд Краснодарского края восстановил в правах родную мать девочки.

— Мы добились сохранения родственных связей и возврата ребенка в кровную семью. Разлучение кровных братьев и сестер недопустимо, — сказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

ребёноксемьямногодетная мать
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Аноним
13 дек 2019 в 10:47

Да неблагополучные должны жить вместе, не давать им шансов на светлое будущее!!!!