Не в то время и не в том месте: ярославцам назвали неправильные координаты митинга против стройки ЦБК

— Мы подавали заявку сразу на несколько площадок, из них согласовали две: та, которая была заявлена раньше, и парк на площади Мира (район пересечения проспекта Ленина и улицы Свободы. — Прим. ред .), — сообщили организаторы митинга. — Решили, что в 15 часов у памятника Ленину будет сбор подписей, а сам митинг пройдёт в парке на площади Мира в 13 часов. Вышла путаница.

В субботу, 14 декабря, в Ярославле пройдёт митинг против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища. Ранее организаторы акции протеста сообщали , что она начнётся в 15 часов около памятника Владимиру Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. Но это оказалось не так.

То есть выразить свою позицию можно на митинге в парке на площади Мира в субботу в 13 часов. Там же можно и оставить подпись. А к памятнику Ленину могут прийти те, кто хочет поставить подпись, но по каким-то причинам ехать к площади Мира им неудобно.



Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Ученые уверены, что с появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.



На такую активность отреагировали представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище. Они следили за акциями протеста. Компания сделала заявление по этой ситуации.



История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. До сих пор иногда всплывает информация о том, что ЦБК всё же могут начать строить.

