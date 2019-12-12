«Зашёл в душ — а там парень плакал»: ярославец открыл секрет, как облегчить себе службу в армии

Артем Баклушин считает, что полгода в армии достаточно для мужчины Фото: личный архив

Каждый год молодые парни с опаской ждут письма «счастья» — призыва в армию. Он проходит два раза в год: весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Когда это происходит, в тревоге не только сами будущие солдаты — что ждёт там, на службе? Если у вас есть сын, которому рано или поздно придется идти в армию, то этот материал для вас. Демобилизовавшийся солдат Артем Баклушин рассказал о том, как проходит служба в армии, и поделился секретом того, как можно не заступать в наряд.



— Что нужно брать с собой в армию?

— Ничего не нужно брать с собой в армию, потому что когда ты приедешь на КМБ (курс молодого бойца) или РМП (рота молодого пополнения), там тебя сержанты обыщут не раз, отберут все, что посчитают нужным.

— А потом, после службы, отдают?

— Нет, после службы не найти вообще ничего, будь то телефон или какие-то личные вещи. Единственное, я допустил ошибку, когда все деньги перевел родным перед уходом в армию. Поначалу, первые месяц-два, пока ты на КМБ, тебя никуда не пускают, ни в какие магазины — деньги и не нужны. Максимум, на что надо в это время, это для того, чтобы скидываться на нашивки со своей фамилией.

Вообще, если родные планируют ехать на присягу, то лучше вообще с собой не брать ничего. А вот потом родители или друзья могут передать.

— Чего боялся, когда шел в армию?

— Самодурства. И не найти общий язык с командирами. Мужчинам очень сложно сойтись характерами.

— С какими трудностями ты столкнулся во время службы?

— Трудно было привыкнуть к тому, что ты не на свободе, не можешь делать то, что захочешь. Поначалу было сложно даже проснуться. Нам кричали «Рота подъем!», а мы этого просто не слышали. Повезло, что в школе усвоил звания, основные правила, определения, поэтому таких трудностей не возникло. С физподготовкой тоже все было нормально.



Были те, у кого были трудности со сдачей нормативов. Мы поехали на стрельбы, парень хорошо выстрелил, и начали бегать, а была зима, снег. Бегать было сложно. В какой-то момент он упал и встать не смог, устал просто. Он начал ползти. Пока полз, потерял автомат в сугробе... Потом за это отдувались все, у нас же коллектив. Мы потом бежали два километра в полной экипировке.



— Что в армии оказалось лучше, чем ожидалось?

— Во время службы меньше мучили дисциплиной. Вот когда были на КМБ, там нельзя было даже голову в строю повернуть, а в войсках с этим было чуть попроще, но и мы были уже обучены, знали устав, поэтому знали, какой поступок — нарушение.

Характерами всё-таки сошлись Фото: личный архив

— Что было самым сложным в армии?

— Самое тяжелое — это неизвестность. В учебке такого не было, а вот в боевой части неизвестность была целым испытанием. В учебке ты знаешь весь свой распорядок дня, знаешь все буквально по часам, а во время службы ты встаешь и думаешь: «Что будет сегодня?», потому что могут перевести в другую роту или наказать нарядом за серьезные нарушения устава.





— Не жалеешь, что пошел в армию?

— Нет, чему-то все равно научился. Я шел посмотреть, что она вообще из себя представляет. Могу сказать одно: там есть возможности. Я там прочитал очень много различной литературы, художественную, научную, прочитал большое количество книг по психологии, узнал много о философии, занимался спортом. Многому я там научился. Главное, я начал ценить людей, время, свободу, осознал, сколько возможностей на гражданке.



— Достаточно ли года в армии?

— Достаточно полгода в армии, потому что именно первые полгода ты и учишься: правила, устав, нормы поведения. Все, что необходимо знать, узнаешь в первые шесть месяцев, а потом время дано, чтобы применить знания на практике, но оно по большому счету не нужно.

— Как поставить себя в первый день и сделать так, чтобы тебя уважали?

— Нужно вести себя спокойно. Многие начинают смеяться, валять дурака, заниматься не пойми чем, другие же — боятся. Так вот, так делать не надо, потому что, опять же, многое зависит от первого впечатления. Нужно показать, что ты спокойный, умеющий слушать, но также имеешь свое мнение и можешь за себя постоять. Можно не говорить ничего, но просто показать всем своим внешним видом, что тебе что-то не нравится. Так и на конфликт не нарвешься, но и выразишь свое отношение к ситуации.



— Сталкивался с дедовщиной?

— Дедовщины сейчас нет. Сейчас служат один год, поэтому кого учить-то? Даже когда у меня подходило время демобилизоваться, а молодые парни только приходили, к ним все относились спокойно. Тех, кто пытался как-то воздействовать на них, осаждали другие. Да и сейчас нюанс в том, что звания у всех одинаковые, поэтому ни у кого нет права помыкать другим солдатом.

— Как лучше устроиться в армии?

— Вот это нужно делать очень аккуратно. В армии ты отвечаешь за все свои слова. Например, если хочешь пойти в автопарк, нужно намекнуть, что ты разбираешься в машинах. Но после этого нужно быть готовым к тому, что тебе придется делать то, что ты обязан. Потому отговорки из разряда «я не знаю, как починить эту машину» не помогут. Тебе на это скажут «иди почитай литературу, старших спроси, но сделай так, чтобы к такому-то числу все было готово».



Фото: личный архив

— Расскажи о нарядах. Нужно ли их избегать, в чем их преимущества и есть ли возможность их избежать?

— Наряды — это и есть несение службы. Заступаешь на сутки в шесть часов вечера. Стоишь там 24 часа. Наряд по роте заключается в соблюдении порядка, устава. Если кто-то начинает драться, разнимаешь и сообщаешь об этом. Первоначальная задача такого наряда — охранять оружие и личный состав. Наряд по автопарку — нужно охранять КАМАЗы, танки, вертолеты (все зависит от части). Наряды по гарнизону — выпускают на улицу, и ты должен патрулировать улицы. Бывают караулы, то есть охраняешь оружие, территорию.



В принципе, наряд сложен только тем, что ты несешь ответственность и мало спишь. Дневальные поддерживают порядок, наводят чистоту, все моют, а дежурный их контролирует. Если ты заступаешь дежурным, то ты не спишь всю ночь. Спать не ложишься — запрещено. Встречаешь проверку, рассказываешь про личный состав, отчитываешься по всему и по всем, нужно по фамилиям назвать, какой солдат и чем занимается. Если же заступаешь дневальным, то поспать удается три часа.

Самый прекрасный наряд — по гарнизону, потому что ты выходишь на улицу, видишь других людей, видишь, как они живут. Такая обычная, несолдатская жизнь. В караул я не заступал, но знаю, что нужно ходить четыре часа по территории и молчать, разговаривать нельзя ни с кем вообще. Потом сменяешься, четыре часа спишь.

Избежать нарядов возможность есть. Я перед нарядом начинал себя плохо чувствовать и обращался к врачу, мне давали освобождение. Все зависит от самочувствия или от того, что скажешь. Я давал себе отсрочку, чтобы лучше выучить устав, обязанности, потому что отвечать в наряде нужно по всей строгости, строчка в строчку, наизусть, а их немало. Но рано или поздно это все равно настигнет.

