Ярославль не успели украсить к дате, к которой просил мэр

Сегодня, 11 декабря, на комиссии муниципалитета чиновники мэрии отчитались, как украсили Ярославль к Новому году. Успели смонтировать только 80% украшений и ёлок и подключить 70% гирлянд.



— Ещё не установлены новые конструкции — подсветка на мосту через Которосль по Московскому проспекту, — рассказали в мэрии Ярославля. — Появятся световые арки на Советской площади, Первомайском бульваре и в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.



Все оставшиеся гирлянды должны засиять к 15 декабря.



Правда, в мэрии волнуются — говорят, сами ярославцы портят новогоднее настроение, ломая украшения в городе.