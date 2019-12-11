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Город Новый год 2020 в Ярославле

Ярославль не успели украсить к дате, к которой просил мэр

Город должен был сиять по-новогоднему к 10 декабря

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Радостнее всех пока у ТЮЗа

Радостнее всех пока у ТЮЗа

Сегодня, 11 декабря, на комиссии муниципалитета чиновники мэрии отчитались, как украсили Ярославль к Новому году. Успели смонтировать только 80% украшений и ёлок и подключить 70% гирлянд.

— Ещё не установлены новые конструкции — подсветка на мосту через Которосль по Московскому проспекту, — рассказали в мэрии Ярославля. — Появятся световые арки на Советской площади, Первомайском бульваре и в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Все оставшиеся гирлянды должны засиять к 15 декабря.

Правда, в мэрии волнуются — говорят, сами ярославцы портят новогоднее настроение, ломая украшения в городе.

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Новый год 2020
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
11 дек 2019 в 13:07

Клоун-варяг даже чертову мишуру не сумел в срок обеспечить.

Гость
11 дек 2019 в 12:37

Вместо уличных фонарей будут сиять гирлянды? Так?

гость
11 дек 2019 в 12:06

категорически не согласен с такими заявлениями!
посмотрите вокруг!
город украшен!
ажурные ямы на дорогах, гирлянды из мусора, радостные гудки и громкие крики людей в пробках!
все это, безусловно, создает праздничное настроение!
так что не клевещите на мэра!!!
он поставленную задачу выполнил!
он привел город к заветной цели!!