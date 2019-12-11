Против ЦБК подписалось 40% трудоспособного населения Рыбинска. Ярославль присоединяется к протесту

В субботу, 14 декабря, в Ярославле пройдёт первый согласованный митинг против строительства на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозно-бумажного комбината. Он начнётся в 15 часов около памятника Владимиру Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.
Крупные акции против строительства комбината уже вовсю проходят в других городах. В Рыбинске депутат муниципального совета Олег Леонтьев опубликовал на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» петицию против ЦБК в Череповецком районе Вологодской области. Под ней на данный момент подписалось чуть более двух тысяч человек. Кроме того, в городе активно идёт сбор подписей оффлайн. И здесь цифры говорят сами за себя. Против строительства промышленного предприятия свои подписи поставили почти 40% трудоспособных жителей Рыбинска — более 38 тысяч человек.
— Таких результатов, пожалуй, не было никогда, — подвёл итоги подсчёта подписей депутат Олег Леонтьев. — Я считаю, что это достойный результат. Смотря на эти цифры, я понимаю, что люди не хотят, чтобы на Рыбинском водохранилище построили ЦБК, а поэтому мы продолжим добиваться отмены этой стройки. Всем, кто принимал участие, огромное спасибо. Вместе мы победим.
Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Ученые уверены, что с появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.
На такую активность отреагировали представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище. Они следили за акциями протеста. Компания сделала заявление по этой ситуации.
История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов. И в 2014 году от тогдашнего губернатора Сергея Ястребова экологи настоятельно требовали провести общественные обсуждения. До сих пор иногда всплывает информация о том, что ЦБК всё же могут начать строить.
Против строительства комбината и власти. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов считает, что строительство ЦБК идёт вразрез с программой по сохранению и предотвращению загрязнения Волги. Он много раз поднимал этот вопрос на различных уровнях, в том числе в Министерстве природных ресурсов и экологии России и на встрече с председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. И даже написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит перенести строительство целлюлозно-бумажного комбината из Вологодской области куда-нибудь ещё.