Против ЦБК подписалось 40% трудоспособного населения Рыбинска. Ярославль присоединяется к протесту

Активнее всех в Ярославской области против строительства ЦБК выступают жители Рыбинска Фото: Олег Леонтьев

В субботу, 14 декабря, в Ярославле пройдёт первый согласованный митинг против строительства на берегу Рыбинского водохранилища целлюлозно-бумажного комбината. Он начнётся в 15 часов около памятника Владимиру Ленину на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.

Крупные акции против строительства комбината уже вовсю проходят в других городах. В Рыбинске депутат муниципального совета Олег Леонтьев опубликовал на интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» петицию против ЦБК в Череповецком районе Вологодской области. Под ней на данный момент подписалось чуть более двух тысяч человек. Кроме того, в городе активно идёт сбор подписей оффлайн. И здесь цифры говорят сами за себя. Против строительства промышленного предприятия свои подписи поставили почти 40% трудоспособных жителей Рыбинска — более 38 тысяч человек.



— Таких результатов, пожалуй, не было никогда, — подвёл итоги подсчёта подписей депутат Олег Леонтьев. — Я считаю, что это достойный результат. Смотря на эти цифры, я понимаю, что люди не хотят, чтобы на Рыбинском водохранилище построили ЦБК, а поэтому мы продолжим добиваться отмены этой стройки. Всем, кто принимал участие, огромное спасибо. Вместе мы победим.

Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске. Ученые уверены, что с появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.



Такую картинку ставят себе на аватарки в соцсетях противники строительства комбината Фото: Олег Леонтьев

На такую активность отреагировали представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище. Они следили за акциями протеста. Компания сделала заявление по этой ситуации.

