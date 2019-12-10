Бор, который загадили местные жители, заставили убрать ярославских лесничих

Жители Ярославской области превратили бор в помойку, по которой вряд ли захочется гулять. Речь идёт о перелеске за деревней Грешнево по дороге на Красный Профинтерн.
— Шикарный грибной лес был, — сокрушается ярославна Лариса Николаева. — Сосновый бор и березовая роща, ну красота же. А прогулялась — одно расстройство. Мусор везде. Даже в самой чаще.
Новость об этом прочитали в департаменте лесного хозяйства Ярославской области, лесные инспекторы тут же отправились проверять масштабы загрязнения.
— Обнаружено около 20 кубометров бытового мусора на территории лесного фонда. Мусор — один из главных источников возгорания леса. Кроме того, свалки препятствуют росту молодых насаждений и нарушают микроклимат леса, — рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. — Напомню, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах законодательством предусмотрен административный штраф.
Убирать свалку за жителями отправят сотрудников Ярославского лесничества.
— Некоторые жители активно помогают убирать несанкционированные свалки. Другие, нарушая лесное законодательство и складируя мусор на лесных участках, губят лес. Мы просим граждан бережно и ответственно относиться к лесу и не допускать подобных нарушений, — попросил исполняющий обязанности директора «Ярославское лесничество» Алексей Федотов.
Куда звонить, если нашли несанкционированную свалку на природе: