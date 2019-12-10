Бор, который загадили местные жители, заставили убрать ярославских лесничих

Жители Ярославской области превратили бор в помойку, по которой вряд ли захочется гулять. Речь идёт о перелеске за деревней Грешнево по дороге на Красный Профинтерн.

— Шикарный грибной лес был, — сокрушается ярославна Лариса Николаева. — Сосновый бор и березовая роща, ну красота же. А прогулялась — одно расстройство. Мусор везде. Даже в самой чаще.

Новость об этом прочитали в департаменте лесного хозяйства Ярославской области, лесные инспекторы тут же отправились проверять масштабы загрязнения.