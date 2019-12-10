10 декабря вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Город

Бор, который загадили местные жители, заставили убрать ярославских лесничих

Лес превратили в свалку старых диванов и мусора

1 440
6 Обсудить

Поделиться

Кто-то умудрился притащить в лес даже диван

Кто-то умудрился притащить в лес даже диван

Жители Ярославской области превратили бор в помойку, по которой вряд ли захочется гулять. Речь идёт о перелеске за деревней Грешнево по дороге на Красный Профинтерн.

— Шикарный грибной лес был, — сокрушается ярославна Лариса Николаева. — Сосновый бор и березовая роща, ну красота же. А прогулялась — одно расстройство. Мусор везде. Даже в самой чаще. 

Новость об этом прочитали в департаменте лесного хозяйства Ярославской области, лесные инспекторы тут же отправились проверять масштабы загрязнения. 

— Обнаружено около 20 кубометров бытового мусора на территории лесного фонда. Мусор — один из главных источников возгорания леса. Кроме того, свалки препятствуют росту молодых насаждений и нарушают микроклимат леса, — рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. — Напомню, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах законодательством предусмотрен административный штраф.

Убирать свалку за жителями отправят сотрудников Ярославского лесничества. 

— Некоторые жители активно помогают убирать несанкционированные свалки. Другие, нарушая лесное законодательство и складируя мусор на лесных участках, губят лес. Мы просим граждан бережно и ответственно относиться к лесу и не допускать подобных нарушений, — попросил исполняющий обязанности директора «Ярославское лесничество» Алексей Федотов.

Куда звонить, если нашли несанкционированную свалку на природе: 8 800 100-94-00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

свалканесанкционированная мусорка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Валентина
10 дек 2019 в 16:04

"Новость об этом прочитали в департаменте лесного хозяйства Ярославской области, лесные инспекторы тут же отправились проверять масштабы загрязнения" - ОТЛИЧНО! Не из СМИ чиновники должны узнавать о масштабах загрязнения, а обязаны РЕГУЛЯРНО проверять и контролировать порядок в лесных угодьях. Возникает резонный вопрос: а чем в Департаменте лесного хозяйства занимаются? Лесом точно нет!

10 дек 2019 в 15:18

А че??? Я ни че ж.

Денис
10 дек 2019 в 15:17

И что ?
Это вообще то их дело, лесничих
Счас по лесу вообще не пройти , ноги поломаешь местами
И совсем не из-за мебели