В ярославском садике, где дети избили девочку, уволили заведующую

В Ярославле детский сад № 236 лишился руководителя. Заведующая Татьяна Рекут освободила своё место. На должность с приставкой «и. о.» взяли Ольгу Кожевникову. Женщину в садике знают хорошо, она трудится там с 2005 года. Ранее она работала здесь старшим воспитателем.



— Трудовой контракт с Татьяной Рекут расторгнут по соглашению сторон, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

