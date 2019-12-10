В ярославском садике, где дети избили девочку, уволили заведующую

В Ярославле детский сад
— Трудовой контракт с Татьяной Рекут расторгнут по соглашению сторон, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Связано ли увольнение Татьяны Рекут со скандалом, прогремевшим на всю страну, в детском саду не уточняют. Недавно ярославец выложил в интернет видео детской драки, которая произошла в этом садике во время прогулки. На кадрах видно, как несколько детей били руками, пинали, тыкали головой в землю одну девочку. Издевательства длились около трёх минут. Реакции взрослых всё это время не было. Только в конце воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился. Воспитательница уволилась практически сразу же. Теперь из детского сада ушла и заведующая. Подробности этой истории можно найти в хронике.