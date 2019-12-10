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Город Избили ребёнка в садике

В ярославском садике, где дети избили девочку, уволили заведующую

Продолжение скандальной истории

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Татьяна Рекут ушла из садика после скандала с детской дракой

Татьяна Рекут ушла из садика после скандала с детской дракой

В Ярославле детский сад № 236 лишился руководителя. Заведующая Татьяна Рекут освободила своё место. На должность с приставкой «и. о.» взяли Ольгу Кожевникову. Женщину в садике знают хорошо, она трудится там с 2005 года. Ранее она работала здесь старшим воспитателем.

— Трудовой контракт с Татьяной Рекут расторгнут по соглашению сторон, — сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Связано ли увольнение Татьяны Рекут со скандалом, прогремевшим на всю страну, в детском саду не уточняют. Недавно ярославец выложил в интернет видео детской драки, которая произошла в этом садике во время прогулки. На кадрах видно, как несколько детей били руками, пинали, тыкали головой в землю одну девочку. Издевательства длились около трёх минут. Реакции взрослых всё это время не было. Только в конце воспитательница заметила лежащего на земле ребенка. Девочку после случившегося обследовали специалисты. Заподозрили травму позвоночника, но, к счастью, диагноз не подтвердился. Воспитательница уволилась практически сразу же. Теперь из детского сада ушла и заведующая. Подробности этой истории можно найти в хронике.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
10 дек 2019 в 13:08

а она то тут причём

Гость
10 дек 2019 в 12:39

Ну, 20-летний "герой нашего времени" торжествуй.

Гость
10 дек 2019 в 12:14

Сейчас следственные органы делают вид, что слышат возмущения людей, оперативно реагируют, т.е. стоят на защите наших "народных" интересов. Лучше бы проверили проверку расследований ФБК Навального))) Или наши следственные органы созданы для другого????