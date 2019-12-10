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Город

«Волкову надо поучиться»: ярославцы позавидовали жителям села, где глава устроил опрос про ёлку

Сельский чиновник советуется людьми о том, как тратить бюджет

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Глава села Великого Виталий Водопьянов устроил народное голосование за новогоднюю елку

Глава села Великого Виталий Водопьянов устроил народное голосование за новогоднюю елку

В Ярославской области появился чиновник, ставший кумиром для жителей. Это новый глава Великосельского поселения Виталий Водопьянов, который прославился проявлением демократии, спросив мнение жителей прежде, чем принимать решение. А ситуация простая: покупать новую новогоднюю ёлку в село либо украсить ту, что растёт на площади. Речь идёт об экономии бюджетных денег, которых в селе не так много.

Жители остались крайне довольны тем, что их мнение учли, и тратить лишние деньги на ёлку не стали. 

— По результатам голосования большинством было выбрано украшение ёлки, растущей в сквере. С радостью хочу сообщить, что место на площади пустовать не будет. Там мы установим хоккейный корт, который при благоприятных погодных условиях постараемся запустить к празднованию Нового года, — подвел черту Водопьянов.

Истории этой теперь завидуют жители Ярославля, а главу села Великого хвалят почти все. 

— Хорошая новость, это и есть уважение к собственным землякам, — написал Евгений Гришин.

— Волкову нашему поучиться надо! — заметила жительница Ярославля Наталья Юркова. Вместе с ней подобные мысли оставлял каждый третий, прокомментировавший эту новость.

— Давайте этого человека на место нашего мэра. А нашего — в поселение, — предложил поменяться Виталий Лях. Такой поворот, конечно, невозможен, но помечтать можно. 

Ну а местные жители, оставшись довольны одной акцией главы, ждут от него новых дел. 

— Было бы прекрасно в Великом автовокзал восстановить, а так — молодец глава, — высказалась Мария Лемина. 

В Ярославле тоже ставят ёлки и развешивают украшения к Новому году. Только администрация города обвинила жителей в том, что люди портят и ломают декоративные украшения. 

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глава администрациидемократия
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
9 дек 2019 в 21:01

Скоро и у вас отберут право самим выбирать главу.Единая Россия ещё не добралась до вас.

м.Т.
9 дек 2019 в 20:42

Нам Волкова?! Ну уж нет! Мы своего Водопьянова сами выбирали. Чего и вам желаем.

гость
10 дек 2019 в 08:24

господин Волкоооов учитесь на примере, или свяжитесь с Слепцовым - спросите его как управлять городом он вам расскажет!