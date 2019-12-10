«Волкову надо поучиться»: ярославцы позавидовали жителям села, где глава устроил опрос про ёлку

В Ярославской области появился чиновник, ставший кумиром для жителей. Это новый глава Великосельского поселения Виталий Водопьянов, который прославился проявлением демократии, спросив мнение жителей прежде, чем принимать решение. А ситуация простая: покупать новую новогоднюю ёлку в село либо украсить ту, что растёт на площади. Речь идёт об экономии бюджетных денег, которых в селе не так много.
Жители остались крайне довольны тем, что их мнение учли, и тратить лишние деньги на ёлку не стали.
— По результатам голосования большинством было выбрано украшение ёлки, растущей в сквере. С радостью хочу сообщить, что место на площади пустовать не будет. Там мы установим хоккейный корт, который при благоприятных погодных условиях постараемся запустить к празднованию Нового года, — подвел черту Водопьянов.
Истории этой теперь завидуют жители Ярославля, а главу села Великого хвалят почти все.
— Хорошая новость, это и есть уважение к собственным землякам, — написал Евгений Гришин.
— Волкову нашему поучиться надо! — заметила жительница Ярославля Наталья Юркова. Вместе с ней подобные мысли оставлял каждый третий, прокомментировавший эту новость.
— Давайте этого человека на место нашего мэра. А нашего — в поселение, — предложил поменяться Виталий Лях. Такой поворот, конечно, невозможен, но помечтать можно.
Ну а местные жители, оставшись довольны одной акцией главы, ждут от него новых дел.
— Было бы прекрасно в Великом автовокзал восстановить, а так — молодец глава, — высказалась Мария Лемина.
В Ярославле тоже ставят ёлки и развешивают украшения к Новому году. Только администрация города обвинила жителей в том, что люди портят и ломают декоративные украшения.