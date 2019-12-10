«Волкову надо поучиться»: ярославцы позавидовали жителям села, где глава устроил опрос про ёлку

В Ярославской области появился чиновник, ставший кумиром для жителей. Это новый глава Великосельского поселения Виталий Водопьянов, который прославился проявлением демократии, спросив мнение жителей прежде, чем принимать решение. А ситуация простая: покупать новую новогоднюю ёлку в село либо украсить ту, что растёт на площади. Речь идёт об экономии бюджетных денег, которых в селе не так много.

Жители остались крайне довольны тем, что их мнение учли, и тратить лишние деньги на ёлку не стали.

— По результатам голосования большинством было выбрано украшение ёлки, растущей в сквере. С радостью хочу сообщить, что место на площади пустовать не будет. Там мы установим хоккейный корт, который при благоприятных погодных условиях постараемся запустить к празднованию Нового года, — подвел черту Водопьянов.