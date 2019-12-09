В Ярославле к Новому году пустят «Волшебный троллейбус»: сколько будут стоить билеты

По Ярославлю с 23 декабря до 13 января включительно будет ездить «Волшебный троллейбус». Он сделает 100 рейсов от вокзала Ярославль Главный до площади Волкова и обратно. 40 из них будут для детдомовцев и малообеспеченных детей, на остальные — любой желающий сможет купить билеты.



— Продажи стартуют с 14 декабря, можно приобрести билет в режиме онлайн, — пояснила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.



Билеты, как и в прошлом году, будут стоить от 200 рублей. Как показывает практика прошлых лет, их раскупают очень быстро.

