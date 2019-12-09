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Город Новый год 2020 в Ярославле

В Ярославле к Новому году пустят «Волшебный троллейбус»: сколько будут стоить билеты

В мэрии рассказали, что ждёт гостей на борту и по какому маршруту он поедет

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«Волшебный троллейбус» поедет по маршруту Ярославль Главный — площадь Волкова и обратно

«Волшебный троллейбус» поедет по маршруту Ярославль Главный — площадь Волкова и обратно

По Ярославлю с 23 декабря до 13 января включительно будет ездить «Волшебный троллейбус». Он сделает 100 рейсов от вокзала Ярославль Главный до площади Волкова и обратно. 40 из них будут для детдомовцев и малообеспеченных детей, на остальные — любой желающий сможет купить билеты.

— Продажи стартуют с 14 декабря, можно приобрести билет в режиме онлайн, — пояснила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.

Билеты, как и в прошлом году, будут стоить от 200 рублей. Как показывает практика прошлых лет, их раскупают очень быстро.

Всю дорогу гостей троллейбуса будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи

Всю дорогу гостей троллейбуса будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи

В этом году для праздничных рейсов выделили низкополый троллейбус, оборудованный пандусом, чтобы люди с ограниченными возможностями тоже смогли прокатиться по сказочному маршруту.

Гостей троллейбуса на борту будут встречать сказочные персонажи с играми и конкурсами. Также пассажирам «Волшебного троллейбуса» Дед Мороз и Снегурочка подарят подарки.

В мэрии города сегодня также рассказали, как к Новому году украшают улицы Ярославля. Глава города Владимир Волков заявил, что для праздничного оформления не хватает снега.

20 декабря также на улицы Ярославля выедут и празднично украшенные трамваи. Они будут работать на маршрутах № 1 и 7.

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Новый годтранспорт
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
9 дек 2019 в 14:09

Один волшебный на Новый год пустят, а 7 и 8 троллейбусы ликвидируют. 4 уже аут. Гнать этих волшебников поганой метлой до самой столицы, пусть на своем волшебном троллейбусе и уматывают

Гость
9 дек 2019 в 13:57

НА ТУТАЕВСКОЕ ШОССЕ ЕГО.

Гость
9 дек 2019 в 13:38

Еще нужны волшебные мер и губер.