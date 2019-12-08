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Город

«Такими темпами загадим всё»: 5 фото леса, который люди превратили в свалку

В бору под Ярославлем складируют и мелкий мусор, и даже старую мебель

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Кто-то умудрился притащить в лес даже диван

Кто-то умудрился притащить в лес даже диван

По такому бору не очень-то хочется гулять в выходной день. Этот перелесок местные жители превратили в большую помойку. Речь идёт о лесе за деревней Грешнево по дороге на Красный Профинтерн.

— Шикарный грибной лес был, — сокрушается ярославна Лариса Николаева. — Сосновый бор и березовая роща, ну красота же. А прогулялась — одно расстройство. Мусор везде. Даже в самой чаще. 

В лесу — мусорные поля

В лесу — мусорные поля

Женщина говорит, что сюда вывозят свои отходы все деревни в округе.

— При этом не в одно место. Они размещают мусор равномерно. Такими темпами мы загадим всё. Остановились бы, а? Вы уже загрузили мусор в машину? Так доезжайте до ближайшего населённого пункта с контейнером, — призывает расстроенная ярославна.

Людям просто лень довезти свой мусор до контейнеров

Людям просто лень довезти свой мусор до контейнеров

А ведь когда-то здесь росли грибы...

А ведь когда-то здесь росли грибы...

Потащили даже строительный мусор

Потащили даже строительный мусор

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 дек 2019 в 11:37

А потом выходят на пикеты "экологию защищать". Под носом пакостят, никому дела нет, особенно, чинушам. В самом Ярославле сколько мусора, особенно по берегу Волги летом.