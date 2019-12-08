«Такими темпами загадим всё»: 5 фото леса, который люди превратили в свалку

По такому бору не очень-то хочется гулять в выходной день. Этот перелесок местные жители превратили в большую помойку. Речь идёт о лесе за деревней Грешнево по дороге на Красный Профинтерн.

— Шикарный грибной лес был, — сокрушается ярославна Лариса Николаева. — Сосновый бор и березовая роща, ну красота же. А прогулялась — одно расстройство. Мусор везде. Даже в самой чаще.