В Ярославле наградили мужчину, который спас провалившихся под лёд детей: что подарили

Ярославцу Леониду Мельникову, который спас двоих детей, провалившихся под лёд, вручили благодарность. Дело было в конце ноября. Мужчина гулял с семьей по парку Судостроителей, когда увидел, что двое подростков провалились под лед. Он рассказал, что на берегу стояли люди, но на помощь ребятам никто не бросился. Леонид, не раздумывая, подоспел на помощь. Он рассказал, как это было.



За этот подвиг сегодня, 6 декабря, его поблагодарил Следственный комитет.



— За смелость и активную гражданскую позицию мужчине объявлена благодарность, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. — Благодарность и памятный подарок сегодня в музее следственного управления вручил председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Ярославской области Анатолий Полуев.

