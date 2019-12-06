6 декабря пятница
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.72
eur 70.76
СЕЙЧАС +1°С
usd 63.72
eur 70.76

Все новости

Все новости
Город

В Ярославле наградили мужчину, который спас провалившихся под лёд детей: что подарили

Леонид Мельников сам бросился вытаскивать сорванцов

1 324
4 Обсудить

Поделиться

Мужчине вручили благодарность и памятный подарок&nbsp;

Мужчине вручили благодарность и памятный подарок 

Ярославцу Леониду Мельникову, который спас двоих детей, провалившихся под лёд, вручили благодарность. Дело было в конце ноября. Мужчина гулял с семьей по парку Судостроителей, когда увидел, что двое подростков провалились под лед. Он рассказал, что на берегу стояли люди, но на помощь ребятам никто не бросился. Леонид, не раздумывая, подоспел на помощь. Он рассказал, как это было.

За этот подвиг сегодня, 6 декабря, его поблагодарил Следственный комитет.

— За смелость и активную гражданскую позицию мужчине объявлена благодарность, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. — Благодарность и памятный подарок сегодня в музее следственного управления вручил председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Ярославской области Анатолий Полуев.

Вместе с благодарностью Леониду вручили пакет с книгой и фирменными сувенирами Следственного комитета.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

благодарностьгеройспас детей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
6 дек 2019 в 19:09

не много благодарности!мужик молодчина,хоть ₽₽₽ отблагодарили...что за страна у нас...

Ярославец
6 дек 2019 в 17:10

Молодец!

гость
6 дек 2019 в 16:44

То есть не МЧС, а следственный комитет в лице ветеранов.
Родители то этих ледоходов спасибо сказали?