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Ярославца вызвали в суд за репост околофутбольных фото

На снимке нашли нацистскую символику

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Ярославцу грозит штраф за фото

Ярославцу грозит штраф за фото

В Ярославле местного жителя вызвали в суд за репост фото.

— Мне позвонили и вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом, — рассказал Илья Израилев. — Даже не мог догадаться, за что.

Оказалось всё дело в фотографии, которая была в том альбоме, который мужчина репостнул в 2014 году. Фотограф снял флаг, привязанный к забору, на котором была надпись «Молния ультрас», а в центре изображён череп. Именно он и стал причиной для вызова в полицию, поскольку является запрещённой нацистской символикой.

— Мне сказали, что комиссия исследовала мою страницу в соцсети во «ВКонтакте», — говорит Илья. — Взяли с меня объяснение. Запись со своей страницы я удалил.

Илья говорит, что интересуется футболом, в том числе и ярославским, на его странице множество записей и фотоотчётов с игр «Шинника» и местных любительских клубов. 

— В полиции мне сказали, что в этом направлении работают по жалобам, — рассказал мужчина.

Нацистская символика «Мёртвая голова» — знак отличия одноимённого подразделения СС по охране концлагерей, эмблема сформированной из этого подразделения одноимённой танковой дивизии.
Википедия

Илья готовится к суду, который должен состояться на этой неделе. По статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» мужчине грозит от одной до двух тысяч штрафа либо до 15 суток административного ареста.

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