Ярославца вызвали в суд за репост околофутбольных фото

В Ярославле местного жителя вызвали в суд за репост фото.



— Мне позвонили и вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом, — рассказал Илья Израилев. — Даже не мог догадаться, за что.



Оказалось всё дело в фотографии, которая была в том альбоме, который мужчина репостнул в 2014 году. Фотограф снял флаг, привязанный к забору, на котором была надпись «Молния ультрас», а в центре изображён череп. Именно он и стал причиной для вызова в полицию, поскольку является запрещённой нацистской символикой.



— Мне сказали, что комиссия исследовала мою страницу в соцсети во «ВКонтакте», — говорит Илья. — Взяли с меня объяснение. Запись со своей страницы я удалил.



Илья говорит, что интересуется футболом, в том числе и ярославским, на его странице множество записей и фотоотчётов с игр «Шинника» и местных любительских клубов.



— В полиции мне сказали, что в этом направлении работают по жалобам, — рассказал мужчина.