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Город Бунт против ЦБК

Ярославец в центре города вышел на одиночный пикет: за ним приехала полиция

Ярославцы не перестают бороться со строительством ЦБК

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Ярославца, который вышел на одиночный пикет против строительства ЦБК, посадили в машину полиции

Ярославца, который вышел на одиночный пикет против строительства ЦБК, посадили в машину полиции

В Ярославле сегодня, 5 декабря, на одиночный пикет на Советскую площадь вышел мужчина. В руках он держал плакат против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Как рассказали очевидцы, к протестующему приехала машина полиции.

— Мужчину посадили в машину, поговорили с ним и отпустили, — рассказал источник 76.RU.

Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске.

На такую активность отреагировали представители компании «Свеза», которая разрабатывает проект завода на Рыбинском водохранилище. Они следили за акциями протеста. Компания сделала заявление по этой ситуации.

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митингпротестЦБК
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