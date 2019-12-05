Ярославец в центре города вышел на одиночный пикет: за ним приехала полиция

Ярославца, который вышел на одиночный пикет против строительства ЦБК, посадили в машину полиции

В Ярославле сегодня, 5 декабря, на одиночный пикет на Советскую площадь вышел мужчина. В руках он держал плакат против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Рыбинском водохранилище. Как рассказали очевидцы, к протестующему приехала машина полиции.

— Мужчину посадили в машину, поговорили с ним и отпустили, — рассказал источник 76.RU.

Тема строительства ЦБК стала одной из самых обсуждаемых в последние недели. Люди, чтобы избежать удара по экологии, начали организовывать протесты. Так, 24 ноября впервые в Рыбинске провели согласованный митинг. Жители города доказывали, почему считают целлюлозно-бумажный комбинат опасным. А уже 1 декабря люди протестовали в Ярославле, Тутаеве, Череповце и Рыбинске.