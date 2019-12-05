5 декабря четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.19
eur 71.11
СЕЙЧАС +2°С
usd 64.19
eur 71.11

Все новости

Все новости
Город

Ярославцы оценили работу мэра на единицу

Комментарии жителей в адрес Владимира Волкова

1 868
49 Обсудить

Поделиться

За что раскритиковали мэра Владимира Волкова&nbsp;

За что раскритиковали мэра Владимира Волкова 

Ярославцы поставили оценку мэру города Владимиру Волкову, который ровно год работает в этой должности. Оценивали по пятибалльной шкале, опрос был на сайте 76.RU и в группе во «ВКонтакте». В обоих случаях итог голосования оказался очень критичным — большинство оценивают работу Волкова на единицу (49,33% проголосовавших).

— Да совсем не в этом дело, что он не из Ярославля, хотя ярославцу легче понять проблемы этого города. Дело всё в том, что человек не работает, а если что-то и делает, то в результате нет положительной динамики и позитива. А важен именно результат на таком посту. Вообще, складывается мнение, что мэру этого города глубоко на него плевать и на горожан тоже. Вот отсюда и весь этот негатив, — считает читатель сайта. 

Ещё 24,3% респондентов поставили градоначальнику двойку, считая, что он не справляется со своими обязанностями. 21,9% голосовавших не заметили изменений в городе и поставили оценку удовлетворительно. 

— С одной стороны, неплохо: за многое взялся. А с другой — ничего практически из этого объема не доведено до конца или до ума! — пишет Андрей Демидов. 

— Оцениваю на 3. Но если брать в сравнении, то до Слепцова не дотягивает очень сильно. По моему мнению, надо быть жестче с подчиненными и подрядчиками, тогда и результативность работы повысится. А если хочет повысить свой рейтинг и степень доверия жителей, необходимо выходить к людям и решать городские проблемы конкретно, на месте, — рекомендует Сергей Канатьев. 

Оценку хорошо Владимиру Волкову поставили лишь 3,3% голосовавших, отлично — всего 1,1%. 

Предыдущий мэр Владимир Слепцов тоже получал единицу в качестве оценки жителей. Но к моменту его ухода из Ярославля большинство жителей уже оценивали его работу как хорошую

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 3
  • СМЕХ 2
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

мэр ЯрославляВладимир Волков
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (49)

Гость
5 дек 2019 в 14:54

Владимир Волков обращаюсь к тебе от всего Ярославского народа , оставь должность мэра более профессиональному человеку который будет любить город и работать на благо Ярославцев , и уезжай от куда приехал , тебя ни кто не выбирал , а вернете прямые выборы народ точно тебя не выберет , уезжай пожалуйста .

Manya_ST
5 дек 2019 в 16:18

Все помнят картину снова двойка . Так вот новй анекдок приходит мер к губернатору грустный, губернатор спрашивает ну что снова ДВОЙКА, мер грустно отвечает если в сумме за два города то ДА

Manya_ST
5 дек 2019 в 15:51

Народ на улице вообще-то осень, солнышка нет вот и кажется вам все серым, увы мэр вам его на небо не повесит. А кому не нравиться здесь жить тот может поискать другое место, вернуться в тотже Рыбинск и т.д. Чего-то все сюда в центр области едут, а потом стонут то не так и это не эдак. пусть мэр работает