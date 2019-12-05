Ярославцы оценили работу мэра на единицу

— Да совсем не в этом дело, что он не из Ярославля, хотя ярославцу легче понять проблемы этого города. Дело всё в том, что человек не работает, а если что-то и делает, то в результате нет положительной динамики и позитива. А важен именно результат на таком посту. Вообще, складывается мнение, что мэру этого города глубоко на него плевать и на горожан тоже. Вот отсюда и весь этот негатив, — считает читатель сайта.

Ярославцы поставили оценку мэру города Владимиру Волкову, который ровно год работает в этой должности. Оценивали по пятибалльной шкале, опрос был на сайте 76.RU и в группе во «ВКонтакте». В обоих случаях итог голосования оказался очень критичным — большинство оценивают работу Волкова на единицу (49,33% проголосовавших).

Ещё 24,3% респондентов поставили градоначальнику двойку, считая, что он не справляется со своими обязанностями. 21,9% голосовавших не заметили изменений в городе и поставили оценку удовлетворительно.

— С одной стороны, неплохо: за многое взялся. А с другой — ничего практически из этого объема не доведено до конца или до ума! — пишет Андрей Демидов.

— Оцениваю на 3. Но если брать в сравнении, то до Слепцова не дотягивает очень сильно. По моему мнению, надо быть жестче с подчиненными и подрядчиками, тогда и результативность работы повысится. А если хочет повысить свой рейтинг и степень доверия жителей, необходимо выходить к людям и решать городские проблемы конкретно, на месте, — рекомендует Сергей Канатьев.



Оценку хорошо Владимиру Волкову поставили лишь 3,3% голосовавших, отлично — всего 1,1%.

Предыдущий мэр Владимир Слепцов тоже получал единицу в качестве оценки жителей. Но к моменту его ухода из Ярославля большинство жителей уже оценивали его работу как хорошую.