Установщики окон запугивают ярославцев взрывами газа, чтобы увеличить продажи

— Вы смотрите новости? Видели, что в домах газ взрывается повсюду? — говорит женский голос в трубку. И предлагает бесплатно установить приточный клапан на окно. — Мы вам установим, а вы потом про нас расскажете другим, нам реклама. Клапан помогает проветривать помещение, не охлаждая его.

Ярославцам стали массово поступать звонки от представителей «сервисной службы», они сообщают об опасности взрыва газа и предлагают установить специальный прибор на пластиковое окно. Только в нашу редакцию поступило уже три звонка за этот день.

Звучит одновременно заманчиво и пугающе. Мы решили уточнить в газовой службе, какие приборы стоит иметь дома, чтобы чувствовать себя безопасно, избежать незаметной утечки газа.

— Достаточно открывать окна даже на зимнее проветривание, — рассказала Марина Рау, советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ «Газпром газораспределение Ярославль». — Фирмы стали устанавливать приточный клапан на пластиковые окна — это тоже очень хорошо.

Мы пока не решились согласиться на предложение, реклама которого довольно агрессивна. В ночь с 30 ноября на 1 декабря на улице Панина, 41 в Дзержинском районе произошёл взрыв бытового газа в квартире, где находился 18-летний студент. От взрыва пострадала стена смежной квартиры, жильцы целого подъезда сейчас вынуждены жить в гостинице или у родственников. Власти до сих пор не назвали официальной версии случившегося. Но нам удалось связаться с родителями пострадавшего, они рассказали, что происходило в ту ночь в квартире.