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Город Взрыв газа на Панина

Установщики окон запугивают ярославцев взрывами газа, чтобы увеличить продажи

Жителей обзванивают с предложением установить приточный клапан

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Ярославцев обзванивают, предлагая установку приточного клапана&nbsp;

Ярославцев обзванивают, предлагая установку приточного клапана 

Ярославцам стали массово поступать звонки от представителей «сервисной службы», они сообщают об опасности взрыва газа и предлагают установить специальный прибор на пластиковое окно. Только в нашу редакцию поступило уже три звонка за этот день. 

— Вы смотрите новости? Видели, что в домах газ взрывается повсюду? — говорит женский голос в трубку. И предлагает бесплатно установить приточный клапан на окно. — Мы вам установим, а вы потом про нас расскажете другим, нам реклама. Клапан помогает проветривать помещение, не охлаждая его.

Звучит одновременно заманчиво и пугающе. Мы решили уточнить в газовой службе, какие приборы стоит иметь дома, чтобы чувствовать себя безопасно, избежать незаметной утечки газа. 

— Достаточно открывать окна даже на зимнее проветривание, — рассказала Марина Рау, советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ «Газпром газораспределение Ярославль». — Фирмы стали устанавливать приточный клапан на пластиковые окна — это тоже очень хорошо. 

Мы пока не решились согласиться на предложение, реклама которого довольно агрессивна. В ночь с 30 ноября на 1 декабря на улице Панина, 41 в Дзержинском районе произошёл взрыв бытового газа в квартире, где находился 18-летний студент. От взрыва пострадала стена смежной квартиры, жильцы целого подъезда сейчас вынуждены жить в гостинице или у родственников. Власти до сих пор не назвали официальной версии случившегося. Но нам удалось связаться с родителями пострадавшего, они рассказали, что происходило в ту ночь в квартире. 

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взрыв газа
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КОММЕНТАРИИ (1)

5 дек 2019 в 12:45

Постоянно какая-то контора предлагает то провести диагностику окон, то установить дополнительные защелки-диэлектрики ( это, блина, чего такое?), то, вот совсем недавно звонили, датчики давления на рамы (это, блина, как?)....