В Ярославской области ликвидируют три вымершие деревни

С карты Ярославской области уберут три деревни, признанные вымершими. Законопроект об этом внесли от Борисоглебского района в областную думу.
Речь идёт о деревнях Басино, Марьинское, Ревякино.
— В результате проведенной работы было выявлено три деревни: Басино, Марьинское и Ревякино, в которых отсутствуют зарегистрированное в установленном порядке население и жилая застройка. В населенных пунктах также отсутствуют объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. В связи с тем, что данные деревни фактически прекратили свое существование, было принято решение начать работу по их ликвидации, — говорится в законопроекте.
Решение о том, стирать с карты населённые пункты или нет, будет принимать дума. В этом году аналогично поступили ещё с несколькими деревнями в Большесельском районе, их земли отдадут под пашни.