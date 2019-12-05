В Ярославской области ликвидируют три вымершие деревни

Три деревни официально сотрут с карты региона, так как в них нет ничего и никого

С карты Ярославской области уберут три деревни, признанные вымершими. Законопроект об этом внесли от Борисоглебского района в областную думу.

Речь идёт о деревнях Басино, Марьинское, Ревякино.

— В результате проведенной работы было выявлено три деревни: Басино, Марьинское и Ревякино, в которых отсутствуют зарегистрированное в установленном порядке население и жилая застройка. В населенных пунктах также отсутствуют объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. В связи с тем, что данные деревни фактически прекратили свое существование, было принято решение начать работу по их ликвидации, — говорится в законопроекте.

