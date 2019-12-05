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В Ярославской области ликвидируют три вымершие деревни

В них не нашли ни единой живой души

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Три деревни официально сотрут с карты региона, так как в них нет ничего и никого&nbsp;

Три деревни официально сотрут с карты региона, так как в них нет ничего и никого 

С карты Ярославской области уберут три деревни, признанные вымершими. Законопроект об этом внесли от Борисоглебского района в областную думу. 

Речь идёт о деревнях Басино, Марьинское, Ревякино. 

— В результате проведенной работы было выявлено три деревни: Басино, Марьинское и Ревякино, в которых отсутствуют зарегистрированное в установленном порядке население и жилая застройка. В населенных пунктах также отсутствуют объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. В связи с тем, что данные деревни фактически прекратили свое существование, было принято решение начать работу по их ликвидации, — говорится в законопроекте.

Решение о том, стирать с карты населённые пункты или нет, будет принимать дума. В этом году аналогично поступили ещё с несколькими деревнями в Большесельском районе, их земли отдадут под пашни

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вымершие деревни
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
5 дек 2019 в 11:15

вы бредите что ли?как восстановить?

Фото пользователя
5 дек 2019 в 10:23

А восстановить деревни никак, сразу сносить? Мда.

Гость
5 дек 2019 в 10:10

Следующими будут сёла, а затем и мелкие города. Верной дорогой идём. Заграница обеспечит молоком и мясом с овощами. Всем лучше сразу в Москву надо переселяться.