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Опасные отходы: в Ярославле водители завалили дворы тоннами старых покрышек

Использованные шины вывозили КАМАЗами

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С мусорных площадок вывезли две машины, в каждой из которых было по 16 тонн автомобильных покрышек&nbsp;

С мусорных площадок вывезли две машины, в каждой из которых было по 16 тонн автомобильных покрышек 

Автомобилисты к зиме переобулись так лихо, что город оказался завален старыми шинами. Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин опубликовал пост, где показал, сколько старых покрышек пришлось вывезти. И это только в центре.

И так у каждой мусорки

И так у каждой мусорки

Старые шины из дворов вывозили целыми машинами.

— Вывезли две машины по 16 тонн, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Покрышки сданы на переработку в специализированную организацию.

И такие шинные завалы — каждый год с наступлением зимнего сезона. Между тем это опасно для экологии.

— Шины и автомобильные покрышки являются отходами четвёртого класса опасности. В естественной природной среде они разлагаются около 100 лет, — рассказали в мэрии Ярославля.

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зимамашины
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
4 дек 2019 в 21:25

9 -ти летние прибегут, и подожгут. Вот веселуха-то будет...!!!

Гость
4 дек 2019 в 20:09

Снова - "Между тем это опасно для экологии". Термин экология введен Э.Геккелем. Сейчас экология трактуется как: биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и ......... Понятие введено на 5-м Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия размыванию понятия экологии.
Может быть, в ярославских средствах массовой информации не стоит размывать ЭКОЛОГИЮ? Старые покрышки с экологией никак не связаны. Мусор и покрышки могут влиять негативно на состояние сообществ, экосистем, но на науку повлиять они не могут! Также, как не может влиять никакой ЦБК. Это усвоить не очень и сложно.

гость
4 дек 2019 в 19:04

А куда девать старые покрышки в нашем городе?