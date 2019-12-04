Опасные отходы: в Ярославле водители завалили дворы тоннами старых покрышек

Гость 4 дек 2019 в 20:09

Снова - "Между тем это опасно для экологии". Термин экология введен Э.Геккелем. Сейчас экология трактуется как: биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и ......... Понятие введено на 5-м Международном экологическом конгрессе (1990) с целью противодействия размыванию понятия экологии.

Может быть, в ярославских средствах массовой информации не стоит размывать ЭКОЛОГИЮ? Старые покрышки с экологией никак не связаны. Мусор и покрышки могут влиять негативно на состояние сообществ, экосистем, но на науку повлиять они не могут! Также, как не может влиять никакой ЦБК. Это усвоить не очень и сложно.