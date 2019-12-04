Опасные отходы: в Ярославле водители завалили дворы тоннами старых покрышек

Автомобилисты к зиме переобулись так лихо, что город оказался завален старыми шинами. Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин опубликовал пост, где показал, сколько старых покрышек пришлось вывезти. И это только в центре.
Старые шины из дворов вывозили целыми машинами.
— Вывезли две машины по 16 тонн, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Покрышки сданы на переработку в специализированную организацию.
И такие шинные завалы — каждый год с наступлением зимнего сезона. Между тем это опасно для экологии.
— Шины и автомобильные покрышки являются отходами четвёртого класса опасности. В естественной природной среде они разлагаются около 100 лет, — рассказали в мэрии Ярославля.