Москвичей решили заманить в Ярославль, разыграв бесплатные три дня в отеле

Для жителей столицы департамент туризма Ярославской области вместе с метрополитеном Москвы решили устроить акцию. Для москвичей, которые пользуются картой «Тройка», разыграют семь сертификатов на отдых в Ярославле.
Каждый победитель с выигрышем получит трехдневное проживание для двоих в одном из 4-звездочных отелей Ярославля, а также обзор шести достопримечательностей города.
— Ожидаем, что рекламной кампанией будет охвачено около 5 миллионов человек, что существенно повлияет на рост туристического потока в регионе в зимний период, — рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.
Победителей будет всего семь. Воспользоваться сертификатами они смогут с 20 января по 20 февраля.
Чтобы принять участие в акции, надо зарегистрироваться в приложении «Город», воспользоваться более 20 раз картой «Тройка» в метро с 1 по 27 декабря. После этого остается ждать только 30 декабря. Тогда приложение само выберет победителей. Автоматически на электронную почту счастливчикам придет письмо, а в личный кабинет приложения — уведомление.