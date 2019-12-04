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Москвичей решили заманить в Ярославль, разыграв бесплатные три дня в отеле

Среди владельцев карты «Тройка» проведут розыгрыш

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Москвичи смогут на три дня приехать в Ярославль и посмотреть на достопримечательности&nbsp;

Москвичи смогут на три дня приехать в Ярославль и посмотреть на достопримечательности 

Для жителей столицы департамент туризма Ярославской области вместе с метрополитеном Москвы решили устроить акцию. Для москвичей, которые пользуются картой «Тройка», разыграют семь сертификатов на отдых в Ярославле.

Каждый победитель с выигрышем получит трехдневное проживание для двоих в одном из 4-звездочных отелей Ярославля, а также обзор шести достопримечательностей города.

— Ожидаем, что рекламной кампанией будет охвачено около 5 миллионов человек, что существенно повлияет на рост туристического потока в регионе в зимний период, — рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

Победителей будет всего семь. Воспользоваться сертификатами они смогут с 20 января по 20 февраля.

Чтобы принять участие в акции, надо зарегистрироваться в приложении «Город», воспользоваться более 20 раз картой «Тройка» в метро с 1 по 27 декабря. После этого остается ждать только 30 декабря. Тогда приложение само выберет победителей. Автоматически на электронную почту счастливчикам придет письмо, а в личный кабинет приложения — уведомление.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
4 дек 2019 в 17:46

Бред полнейший , что здесь смотреть разруху ? Вот смотрите какая у нас дыра , все грязное разбитое как после войны , спасибо мэру