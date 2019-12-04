Москвичей решили заманить в Ярославль, разыграв бесплатные три дня в отеле

Москвичи смогут на три дня приехать в Ярославль и посмотреть на достопримечательности

Для жителей столицы департамент туризма Ярославской области вместе с метрополитеном Москвы решили устроить акцию. Для москвичей, которые пользуются картой «Тройка», разыграют семь сертификатов на отдых в Ярославле.



Каждый победитель с выигрышем получит трехдневное проживание для двоих в одном из 4-звездочных отелей Ярославля, а также обзор шести достопримечательностей города.



— Ожидаем, что рекламной кампанией будет охвачено около 5 миллионов человек, что существенно повлияет на рост туристического потока в регионе в зимний период, — рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

