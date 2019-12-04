Что делать, если ребёнка пытаются похитить: пять правил от детского омбудсмена

Громкая история, случившаяся в деревне Ивановский Перевоз под Ярославлем, заставляет задуматься. Там двое мужчин на красной легковушке пытались похитить 9-летнего ребёнка, схватив мальчика за руку, начали тянуть в машину. Ребёнок оказался находчивым, ударил дядю палкой между ног, вырвался и сбежал.
Мы спросили у уполномоченного по правам человека в Ярославской области Михаила Крупина, что делать родителям и как научить ребёнка вести себя правильно в подобной страшной ситуации. Омбудсмен предложил пять правил:
- Общаться с незнакомыми взрослыми людьми на улице дети не должны.
- Если это случается, обязательно придать огласке — громким криком, скандалом, плачем или другим поведением.
- У незнакомых ничего не берут — ни вознаграждения, ни сладостей.
- Если ребёнка зовут с собой, он должен моментально побежать в публичное место (продуктовый супермаркет, аптеку, торговый центр и так далее).
- По возможности резко скрыться с этого места.
— Родители должны рассказывать детям элементарные правила о том, что взрослые — не всегда добрые дяди и тети, — говорит уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. — В этой истории мальчик молодец, что быстро сориентировался, быстро скрылся с этого места, привлёк внимание. Выполнил два правила из пяти.