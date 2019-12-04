4 декабря среда
СЕЙЧАС -2°С
usd 64.14
eur 71.06
СЕЙЧАС -2°С
usd 64.14
eur 71.06

Все новости

Все новости
Город

Что делать, если ребёнка пытаются похитить: пять правил от детского омбудсмена

Недавно в Ярославском районе мужчина пытался затащить ребёнка в красную легковушку

Поделиться

1 101
2 Обсудить
В деревне Ивановский Перевоз под Ярославлем пытались похитить мальчика&nbsp;

В деревне Ивановский Перевоз под Ярославлем пытались похитить мальчика 

Громкая история, случившаяся в деревне Ивановский Перевоз под Ярославлем, заставляет задуматься. Там двое мужчин на красной легковушке пытались похитить 9-летнего ребёнка, схватив мальчика за руку, начали тянуть в машину. Ребёнок оказался находчивым, ударил дядю палкой между ног, вырвался и сбежал.

Мы спросили у уполномоченного по правам человека в Ярославской области Михаила Крупина, что делать родителям и как научить ребёнка вести себя правильно в подобной страшной ситуации. Омбудсмен предложил пять правил:

  1. Общаться с незнакомыми взрослыми людьми на улице дети не должны.
  2. Если это случается, обязательно придать огласке — громким криком, скандалом, плачем или другим поведением.
  3. У незнакомых ничего не берут — ни вознаграждения, ни сладостей.
  4. Если ребёнка зовут с собой, он должен моментально побежать в публичное место (продуктовый супермаркет, аптеку, торговый центр и так далее).
  5. По возможности резко скрыться с этого места. 

— Родители должны рассказывать детям элементарные правила о том, что взрослые — не всегда добрые дяди и тети, — говорит уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин. — В этой истории мальчик молодец, что быстро сориентировался, быстро скрылся с этого места, привлёк внимание. Выполнил два правила из пяти. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

похищениепохищение детей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 дек 2019 в 11:58

От этих устаревших правил ребенок сам станет "того!".