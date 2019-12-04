Что делать, если ребёнка пытаются похитить: пять правил от детского омбудсмена

Громкая история, случившаяся в деревне Ивановский Перевоз под Ярославлем, заставляет задуматься. Там двое мужчин на красной легковушке пытались похитить 9-летнего ребёнка, схватив мальчика за руку, начали тянуть в машину. Ребёнок оказался находчивым, ударил дядю палкой между ног, вырвался и сбежал.

Мы спросили у уполномоченного по правам человека в Ярославской области Михаила Крупина, что делать родителям и как научить ребёнка вести себя правильно в подобной страшной ситуации. Омбудсмен предложил пять правил: