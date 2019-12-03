Юлианна Караулова подарила семье с 25 детьми из Рыбинска сертификат на казачьи сапожки

На гала-концерте всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна», который прошёл в Казани, выступил танцевальный коллектив из Рыбинска «Русские традиции». Это не просто ансамбль — все его участники растут в одной большой семье. Всего у их родителей Светланы и Валерия Румянцевых 25 родных и приёмных детей.
Несмотря на то, что братья не стали победителями, из Казани без подарка они не уехали. После их выступления на сцену вышла посол фестиваля Юлианна Караулова.
— Я знаю, что вас 25 человек, и восхищаюсь вашим семейным коллективом, — сказала популярная певица. — То, что вы делаете, — это невероятно. Я знаю, что вы все вместе мечтаете выступить в новых казачьих сапожках.
Сценические костюмы Румянцевы шьют сами, но что касается обуви для казачьего танца, то здесь не обойтись без профессионалов. Юлиана подарила семье сертификат на пошив новой обуви для выступлений.
Дети семьи Румянцевых постоянные участники не только творческих конкурсов, но и всевозможных городских и областных соревнований. Чтобы возить такое количество детей, уникальной семье подарили микроавтобус.