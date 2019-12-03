Юлианна Караулова подарила семье с 25 детьми из Рыбинска сертификат на казачьи сапожки

На гала-концерте всероссийского фестиваля детского творчества «Добрая волна», который прошёл в Казани, выступил танцевальный коллектив из Рыбинска «Русские традиции». Это не просто ансамбль — все его участники растут в одной большой семье. Всего у их родителей Светланы и Валерия Румянцевых 25 родных и приёмных детей.



Несмотря на то, что братья не стали победителями, из Казани без подарка они не уехали. После их выступления на сцену вышла посол фестиваля Юлианна Караулова.



— Я знаю, что вас 25 человек, и восхищаюсь вашим семейным коллективом, — сказала популярная певица. — То, что вы делаете, — это невероятно. Я знаю, что вы все вместе мечтаете выступить в новых казачьих сапожках.