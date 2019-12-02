Скоро на улицах города: в Рыбинск купили первый электробус. В нём можно будет зарядить телефон

Будущее доехало до Рыбинска — уже через два-три дня по городу пустят первый электробус. В Рыбинскэлектротрансе транспорт называют инновационным.
— Электробус экономичнее троллейбуса почти на 20 процентов. Салон на 90 человек с климат-контролем, разъемами для подзарядки мобильных устройств. Даже небольшое ДТП не станет препятствием на пути электробуса, — рассказали на предприятии.
Ездить новая машина будет по троллейбусным маршрутам: № 1 «Улица Расторгуева» — «Улица Куйбышева», № 6 «Троллейбусный парк» — «Завод "Призма"». Водители уже оценили новинку:
— Как водитель троллейбуса скажу: это нереально круто! — написал Александр Уртаев.
Пока транспорт будет работать в тестовом режиме. Если всё пройдет хорошо, то их закупят в город.
В Ярославле тоже хотели запустить электробус, его тестировали в 2015 году, но тогда машина не прошла испытания, и её отправили на завод.