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Скоро на улицах города: в Рыбинск купили первый электробус. В нём можно будет зарядить телефон

И он выглядит стильно

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Новая машина будет ездить по троллейбусным маршрутам&nbsp;

Новая машина будет ездить по троллейбусным маршрутам 

Будущее доехало до Рыбинска — уже через два-три дня по городу пустят первый электробус. В Рыбинскэлектротрансе транспорт называют инновационным. 

— Электробус экономичнее троллейбуса почти на 20 процентов. Салон на 90 человек с климат-контролем, разъемами для подзарядки мобильных устройств. Даже небольшое ДТП не станет препятствием на пути электробуса, — рассказали на предприятии. 

Ездить новая машина будет по троллейбусным маршрутам: № 1 «Улица Расторгуева» — «Улица Куйбышева», № 6 «Троллейбусный парк» — «Завод "Призма"». Водители уже оценили новинку: 

— Как водитель троллейбуса скажу: это нереально круто! — написал Александр Уртаев. 

Пока транспорт будет работать в тестовом режиме. Если всё пройдет хорошо, то их закупят в город. 

Кабина водителя изутри

Кабина водителя изутри

В Ярославле тоже хотели запустить электробус, его тестировали в 2015 году, но тогда машина не прошла испытания, и её отправили на завод.

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электробусРыбинскобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
2 дек 2019 в 18:35

Вот насчет купили,большой вопрос.Пока дали покататься в тестовом режиме.

гость
2 дек 2019 в 17:20

Ради зарядки телефона стоило покупать такие машины?