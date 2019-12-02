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Взрыв газа на Панина
Инструкция

Не включайте свет: что делать, если вы заподозрили неладное с газом в вашем доме

Инструкция для ярославцев, которую важно знать каждому

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Если в квартире пахнет газом — не включайте свет&nbsp;

Если в квартире пахнет газом — не включайте свет 

Когда в твоём городе гремит уже не первый взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, становится страшно. Большинство ярославцев живут именно в многоквартирных домах, где ты почти никогда не знаешь наверняка, что происходит у соседей. В выходные в пятиэтажке на улице Панина, 41 прогремел взрыв во втором подъезде, есть пострадавший.

Уменьшить своё беспокойство способны только мы сами, публикуем инструкцию от газовых служб и спасателей МЧС России о том, как пользоваться газом правильно, что делать, если чувствуете его запах, и как проверить, нет ли утечек. 

Правильно пользуемся плитой

Возможно, вы уже так делаете, но теперь будете знать, что это правильно. 

— При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное, с голубовато-зелёным оттенком, высотой 2–2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства, — рассказали в инструкции «Газпром газораспределение».

При ненормальном горении газа:

  • из-за недостатка воздуха — пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека;
  • из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки.

Как пользоваться обычной газовой плитой:

  • проветривать духовой шкаф перед использованием (3–5 минут открывать и закрывать дверку);
  • пламя не должно выбиваться из-под посуды, а дно посуды должно бытьчистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и время наприготовление пищи.
  • при использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающимнастил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую конфоркудля нормальной подачи воздуха.
  • мойте плиту регулярно тёплой водой, а горелки и колпачки периодически промывайте в содовом растворе или мыльной воде. 

Если в квартире/подъезде пахнет газом

  • не включайте/выключайте свет, если почувствуете запах газа; 
  • отключите газовые приборы, перекройте вентиль на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;
  • вызовите газовую службу по телефону 04;
  • не курите;
  • по возможности проветрите помещение до прибытия аварийной бригады;
  • предупредите соседей и покиньте загазованное помещение.


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газвзрыв газа
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
2 дек 2019 в 15:38

Жалко фотку прикрепить нельзя (
У моей бабушки на входной двери полная инструкция, проверь газ воду не взорвались ли банки с огурцами!!!
И друг который, как бабушка, три раза может вернуться !!!
Нужно быть бдительным !!!!