Не включайте свет: что делать, если вы заподозрили неладное с газом в вашем доме

Когда в твоём городе гремит уже не первый взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, становится страшно. Большинство ярославцев живут именно в многоквартирных домах, где ты почти никогда не знаешь наверняка, что происходит у соседей. В выходные в пятиэтажке на улице Панина, 41 прогремел взрыв во втором подъезде, есть пострадавший.
Уменьшить своё беспокойство способны только мы сами, публикуем инструкцию от газовых служб и спасателей МЧС России о том, как пользоваться газом правильно, что делать, если чувствуете его запах, и как проверить, нет ли утечек.
Правильно пользуемся плитой
Возможно, вы уже так делаете, но теперь будете знать, что это правильно.
— При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное, с голубовато-зелёным оттенком, высотой 2–2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства, — рассказали в инструкции «Газпром газораспределение».
При ненормальном горении газа:
- из-за недостатка воздуха — пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека;
- из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки.
Как пользоваться обычной газовой плитой:
- проветривать духовой шкаф перед использованием (3–5 минут открывать и закрывать дверку);
- пламя не должно выбиваться из-под посуды, а дно посуды должно бытьчистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и время наприготовление пищи.
- при использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающимнастил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую конфоркудля нормальной подачи воздуха.
- мойте плиту регулярно тёплой водой, а горелки и колпачки периодически промывайте в содовом растворе или мыльной воде.
Если в квартире/подъезде пахнет газом
- не включайте/выключайте свет, если почувствуете запах газа;
- отключите газовые приборы, перекройте вентиль на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе;
- вызовите газовую службу по телефону 04;
- не курите;
- по возможности проветрите помещение до прибытия аварийной бригады;
- предупредите соседей и покиньте загазованное помещение.