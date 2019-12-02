Не включайте свет: что делать, если вы заподозрили неладное с газом в вашем доме

Когда в твоём городе гремит уже не первый взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, становится страшно. Большинство ярославцев живут именно в многоквартирных домах, где ты почти никогда не знаешь наверняка, что происходит у соседей. В выходные в пятиэтажке на улице Панина, 41 прогремел взрыв во втором подъезде, есть пострадавший.

Уменьшить своё беспокойство способны только мы сами, публикуем инструкцию от газовых служб и спасателей МЧС России о том, как пользоваться газом правильно, что делать, если чувствуете его запах, и как проверить, нет ли утечек.