Месяц слухов об отставке главного гаишника Ярославской области: комментарий полиции

Сам Андрей Сироткин комментариев не даёт

В Ярославле все активнее расползаются слухи об уходе с поста начальника областного управления ГИБДД Андрея Сироткина. Издание Yarnews.net утверждает, что Сироткин уходит в отставку.

Шлейф слухов тянется уже чуть больше месяца — с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении Сироткина проверки.



— Сейчас Андрей Сироткин находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

О дальнейших планах главного гаишника области не сообщается. Сам Андрей Сироткин комментариев не даёт с момента публикации о проверки.