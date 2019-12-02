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Месяц слухов об отставке главного гаишника Ярославской области: комментарий полиции

Где сейчас находится начальник управления ГИБДД Андрей Сироткин

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Сам Андрей Сироткин комментариев не даёт

Сам Андрей Сироткин комментариев не даёт

В Ярославле все активнее расползаются слухи об уходе с поста начальника областного управления ГИБДД Андрея Сироткина. Издание Yarnews.net утверждает, что Сироткин уходит в отставку.

Шлейф слухов тянется уже чуть больше месяца — с того дня, как стало известно о начавшейся в отношении Сироткина проверки. 

— Сейчас Андрей Сироткин находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

О дальнейших планах главного гаишника области не сообщается. Сам Андрей Сироткин комментариев не даёт с момента публикации о проверки. 

Андрей Сироткин сам родом из Ярославля и здесь же многие годы работает в ГИБДД. Часто лично выезжает на места крупных ДТП. Заметных скандалов с его участием в области раньше не было.

Андрей Сироткин — полковник полиции. Родился 26 октября 1971 года в Ярославле. Государственные награды: нагрудный знак «За отличную службу МВД», медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени, нагрудный знак «За отличие в службе ГИБДД» I степени, медаль «За доблесть в службе». В 1994 году окончил Ярославский государственный технический университет, в 2002 году — Ярославский государственный университет, образование — высшее техническое и высшее юридическое. С ноября 1994-го по март 1995-го — госавтоинспектор в ГАИ. 1995–1996 годы — госавтоинспектор дорожного надзора. 1996–1997 годы — старший госавтоинспектор. 1997–2011 годы — замначальника УГИБДД. С июня 2011 года по настоящее время — начальник управления ГИБДД по Ярославской области.

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ГИБДДАндрей Сироткинполиция
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КОММЕНТАРИИ (2)

Евгений
2 дек 2019 в 10:02

Скорее всего, его место приглянулось московскому варягу. Москвичи у нас везде: в правительстве области, в мэрии, в прокуратуре, в полиции и т.д. и т.п.