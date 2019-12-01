«Молоко на бензине»: в Ярославле коровы пришли пастись на заправку

Коровы пасутся, не обращая внимания на машины

В Дзержинском районе Ярославля автомобилисты были удивлены — пять коров выбрали заправку на Ленинградском проспекте местом для пастбища. Животные щипали траву, не обращая ни на кого внимания.



Фотографии рогатых разместили в соцсетях.



— Ничего нового, пришли подзаправиться, — написал Савва Морозов в группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте».



— На бензоколонке пасутся ко… — переделал детскую песенку Степан Александров.



— Молоко на 35-м бензине! — написал в группе «Подслушано в Ярославле» Сергей Сидоренко.

