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«Молоко на бензине»: в Ярославле коровы пришли пастись на заправку

Ярославцы в соцсетях подшучивают над животными

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Коровы пасутся, не обращая внимания на машины

Коровы пасутся, не обращая внимания на машины

В Дзержинском районе Ярославля автомобилисты были удивлены — пять коров выбрали заправку на Ленинградском проспекте местом для пастбища. Животные щипали траву, не обращая ни на кого внимания.

Фотографии рогатых разместили в соцсетях.

— Ничего нового, пришли подзаправиться, — написал Савва Морозов в группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте».

— На бензоколонке пасутся ко… — переделал детскую песенку Степан Александров.

— Молоко на 35-м бензине! — написал в группе «Подслушано в Ярославле» Сергей Сидоренко.

В прошлом году стада коров приходили пастись в брагинские дворы. Животных видели на Волгоградской и на Громова.

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