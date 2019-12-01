«Молоко на бензине»: в Ярославле коровы пришли пастись на заправку

В Дзержинском районе Ярославля автомобилисты были удивлены — пять коров выбрали заправку на Ленинградском проспекте местом для пастбища. Животные щипали траву, не обращая ни на кого внимания.
Фотографии рогатых разместили в соцсетях.
— Ничего нового, пришли подзаправиться, — написал Савва Морозов в группе «Ярославль Live» в соцсети «ВКонтакте».
— На бензоколонке пасутся ко… — переделал детскую песенку Степан Александров.
— Молоко на 35-м бензине! — написал в группе «Подслушано в Ярославле» Сергей Сидоренко.
В прошлом году стада коров приходили пастись в брагинские дворы. Животных видели на Волгоградской и на Громова.