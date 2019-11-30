Машины по 300 тысяч и дешёвые квартиры: приставы распродают имущество должников

Судебные приставы постоянно арестовывают машины, квартиры и земли у должников в Ярославской области. У кого-то закрывают офисы, технику, арестовывают счета. Большую часть арестованного имущества затем выставляют на торги.
Смотрим интересные лоты, которые можно приобрести на распродаже судебных приставов в данный момент.
Квартиры
Тут выбор большой, в основном, правда, недвижимость продаётся в спальных районах.
Трёхкомнатная квартира за 2,1 миллиона рублей продаётся на проспекте Машиностроителей, 54. В ней есть зарегистрированные жильцы, а также новому владельцу перейдёт долг по взносам на капремонт в 14 тысяч рублей. Квартиры в собственности у двух владельцев, находится в залоге у банка.
Ещё одна трёшка продаётся в Дзержинском районе на улице Труфанова, 7. Площадь квартиры 62,9 метра, её можно взять за 2,229 миллиона рублей. Правда, здесь тоже новому собственнику достанется долг по капремонту больше, чем в десять тысяч рублей.
«Однушка» за 1,143 миллиона рублей в 30,4 квадратных метра продаётся на улице Колышкина, 62. Здесь тоже придётся заплатить долг по платежам за капремонт почти в десять тысяч рублей.
Недавно мы писали ещё про один отличный лот — двухкомнатную квартиру в самом центре на улице Кирова, 12б. Её стоимость всего 2,113 миллиона рублей. Недвижимость находится в залоге у банка.
Ещё одна «двушка» продаётся в старом доме на Пятёрке, зато недорого — 1,275 миллиона рублей за 44 квадратных метра. Адрес жилья: улица Белинского, 34. За квартирой числится долг по капремонту в семь тысяч рублей.
Машины
Можно совсем дёшево взять «Тойоту-Камри» 2008 года — всего за 365 тысяч рублей. Но такая цена из-за того, что машина после аварии.
Безаварийный вариантHyundai Solaris 2016 года за 504 тысячи рублей. Эти машины хранятся под арестом на улице Локомотивная, 1а.
Можно взять старенький Mercedes-Benz Vito 1998 года за 170 тысяч рублей.
Ходовая модель Gord Focus 2006 года за 299 тысяч рублей. Правда, ехать за ней придётся в Переславль-Залесский.
Ещё один вариант — KIA Rio 2011 года за 400 тысяч рублей. Машина в залоге у агентства по страхованию вкладов.
Можно найти и бизнес-класс, например Lexus RX350 2014 года — мощная машина. На торгах у приставов её можно забрать за 1,593 миллиона рублей. Правда, в Ростове Великом.
Дачи
На распродаже приставов попадаются дачные участки с домами и без.
Например, участок в Некрасовском районе деревне Климатино, площадью 1080 квадратных метра можно купить за 126 тысяч рублей.
Ещё один участок в тысячу квадратных метров с одноэтажным жилым домом на 32,5 квадратных метра продаётся в Переславском районе, селе Михалёво за 327 тысяч рублей.
Всю подробную информацию о том, как выкупить лоты, можно узнать на сайте приставов в разделе публичных торгов.