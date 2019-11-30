Машины по 300 тысяч и дешёвые квартиры: приставы распродают имущество должников

Приставы распродают много интересного имущества Фото: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы постоянно арестовывают машины, квартиры и земли у должников в Ярославской области. У кого-то закрывают офисы, технику, арестовывают счета. Большую часть арестованного имущества затем выставляют на торги.

Смотрим интересные лоты, которые можно приобрести на распродаже судебных приставов в данный момент.

Квартиры

Тут выбор большой, в основном, правда, недвижимость продаётся в спальных районах.

Трёхкомнатная квартира за 2,1 миллиона рублей продаётся на проспекте Машиностроителей, 54. В ней есть зарегистрированные жильцы, а также новому владельцу перейдёт долг по взносам на капремонт в 14 тысяч рублей. Квартиры в собственности у двух владельцев, находится в залоге у банка.



Ещё одна трёшка продаётся в Дзержинском районе на улице Труфанова, 7. Площадь квартиры 62,9 метра, её можно взять за 2,229 миллиона рублей. Правда, здесь тоже новому собственнику достанется долг по капремонту больше, чем в десять тысяч рублей.

«Однушка» за 1,143 миллиона рублей в 30,4 квадратных метра продаётся на улице Колышкина, 62. Здесь тоже придётся заплатить долг по платежам за капремонт почти в десять тысяч рублей. Недавно мы писали ещё про один отличный лот — двухкомнатную квартиру в самом центре на улице Кирова, 12б. Её стоимость всего 2,113 миллиона рублей. Недвижимость находится в залоге у банка. Ещё одна «двушка» продаётся в старом доме на Пятёрке, зато недорого — 1,275 миллиона рублей за 44 квадратных метра. Адрес жилья: улица Белинского, 34. За квартирой числится долг по капремонту в семь тысяч рублей. Машины Можно совсем дёшево взять «Тойоту-Камри» 2008 года — всего за 365 тысяч рублей. Но такая цена из-за того, что машина после аварии. Безаварийный вариантHyundai Solaris 2016 года за 504 тысячи рублей. Эти машины хранятся под арестом на улице Локомотивная, 1а.