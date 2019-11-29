В Ярославле многодетный отец может сесть в тюрьму из-за долга по алиментам в миллионы рублей

Отец троих детей в Ярославле попал под уголовную статью за то, что слишком долго не платил алименты. Долг 49-летнего папаши достиг двух миллионов рублей перед маленьким сыном и двумя дочками-близняшками.

— В то время как дети воспитывались матерью, официально безработный отец продолжал копить алиментный долг. В отношении должника возбуждали административное дело, ему назначали 20 часов обязательных работ, но это не помогло, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Теперь мужчину будут судить по уголовному делу за уклонение от уплаты алиментов, по этой статье максимальное наказание — год тюрьмы. У мужчины также арестовали автомобиль.