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В Ярославле многодетный отец может сесть в тюрьму из-за долга по алиментам в миллионы рублей

Он отказывался участвовать в воспитании сына и дочерей-близняшек

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Должников могут посадить в тюрьму&nbsp;

Должников могут посадить в тюрьму 

Отец троих детей в Ярославле попал под уголовную статью за то, что слишком долго не платил алименты. Долг 49-летнего папаши достиг двух миллионов рублей перед маленьким сыном и двумя дочками-близняшками. 

— В то время как дети воспитывались матерью, официально безработный отец продолжал копить алиментный долг. В отношении должника возбуждали административное дело, ему назначали 20 часов обязательных работ, но это не помогло, — рассказали в УФССП по Ярославской области. 

Теперь мужчину будут судить по уголовному делу за уклонение от уплаты алиментов, по этой статье максимальное наказание — год тюрьмы. У мужчины также арестовали автомобиль. 

В отношении таких отцов всё чаще возбуждают уголовные дела, в этом году по статье пошли 469 должников. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 ноя 2019 в 14:56

Перед тем как заводить детей сто раз подумайте, особенно касается мужчин, которые в этой стране не имеют вообще никаких прав

гость
29 ноя 2019 в 15:21

ну пересажают должников,а дальше?)