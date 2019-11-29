«Воет и не встаёт»: в Ярославле пёс трое суток охраняет погибшую под машиной собаку

На Тутаевском шоссе в Ярославле — душераздирающая картина: рыжий пёс лежит на земле и пытается согреть насмерть сбитого четвероногого друга. Проходящие мимо люди наблюдают за этим уже не первый день, просят власти и волонтёров о помощи.



— На Тутаевском шоссе сбили собаку и оставили на обочине, — рассказал Сергей Мамонтов. — Уже трое суток лежит. Возле её тела лежит пёс, постоянно лает на пешеходов. Звонил в ДГХ — результата ноль.

