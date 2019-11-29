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«Воет и не встаёт»: в Ярославле пёс трое суток охраняет погибшую под машиной собаку

Ярославцы просят помочь несчастному животному

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Пёс уже трое суток лежит возле сбитой собаки

Пёс уже трое суток лежит возле сбитой собаки

На Тутаевском шоссе в Ярославле — душераздирающая картина: рыжий пёс лежит на земле и пытается согреть насмерть сбитого четвероногого друга. Проходящие мимо люди наблюдают за этим уже не первый день, просят власти и волонтёров о помощи. 

— На Тутаевском шоссе сбили собаку и оставили на обочине, — рассказал Сергей Мамонтов. — Уже трое суток лежит. Возле её тела лежит пёс, постоянно лает на пешеходов. Звонил в ДГХ — результата ноль. 

Рыжий лает на проходящих мимо и отказывается от еды

Рыжий лает на проходящих мимо и отказывается от еды

Рыжий, уже немолодой пёс поднимает поседевшую морду каждый раз, когда мимо проходят люди, хрипло лает, даже не пытаясь вставать, провожает грустным взглядом и вновь утыкается носом в погибшую собаку. 

— Он лежит все эти дни возле сбитой, не отходит, — написала в группе «Приют для домашних животных — Самые активные хвосты» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Крошухина. — Ничего не ест, из рук еду не принимает. Ребята, рыжий просто погибает! Ситуация просто из ряда вон выходящая, а никому нет дела!

Собачья преданность часто поражает. В Тутаеве собака уже месяц преданно ждет умершего хозяина около его машины. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
29 ноя 2019 в 14:33

столько эмоций у этой собаки... как же ее жаль

Гость
29 ноя 2019 в 13:15

собаки преданней людей , люди даже от своих убегают в тяжелую минут , как тот ушёпок, что кинул свою девушку в машине умирать

Иван
29 ноя 2019 в 12:57

скоро, будут лежать два пса.