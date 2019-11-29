«Воет и не встаёт»: в Ярославле пёс трое суток охраняет погибшую под машиной собаку

На Тутаевском шоссе в Ярославле — душераздирающая картина: рыжий пёс лежит на земле и пытается согреть насмерть сбитого четвероногого друга. Проходящие мимо люди наблюдают за этим уже не первый день, просят власти и волонтёров о помощи.
— На Тутаевском шоссе сбили собаку и оставили на обочине, — рассказал Сергей Мамонтов. — Уже трое суток лежит. Возле её тела лежит пёс, постоянно лает на пешеходов. Звонил в ДГХ — результата ноль.
Рыжий, уже немолодой пёс поднимает поседевшую морду каждый раз, когда мимо проходят люди, хрипло лает, даже не пытаясь вставать, провожает грустным взглядом и вновь утыкается носом в погибшую собаку.
— Он лежит все эти дни возле сбитой, не отходит, — написала в группе «Приют для домашних животных — Самые активные хвосты» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Крошухина. — Ничего не ест, из рук еду не принимает. Ребята, рыжий просто погибает! Ситуация просто из ряда вон выходящая, а никому нет дела!
Собачья преданность часто поражает. В Тутаеве собака уже месяц преданно ждет умершего хозяина около его машины.