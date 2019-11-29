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Город

Всего день в месяц: как встретиться с мэром Ярославля в декабре

График приёма градоначальника

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Мэр Ярославля принимает жителей всего два часа в месяц

Мэр Ярославля принимает жителей всего два часа в месяц

Мэрия Ярославля опубликовала график, когда в декабре можно пообщаться с главой города и его заместителями. Каждый чиновник принимает всего раз в месяц. Мэр Ярославля Владимир Волков — всего два часа в месяц. 

К градоначальнику попасть на личную встречу можно в четверг, 19 декабря, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день декабря в кабинет № 144 в здании мэрии. 

Свои вопросы можно задать первому заместителю мэра Алле Кибец, она будет ждать жителей во вторник, 17 декабря, с 10 до 12 часов в кабинете № 144 в городской администрации. 

Заместитель мэра и директор департамента финансов Андрей Данц готов пообщаться уже в следующий четверг, 5 декабря, с 09:00 до 12:00 в кабинете № 144

Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов (назначен был недавно) будет принимать в пятницу, 6 декабря, с 14:00 до 16:00 в кабинете № 144.

Заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев (с ним можно обсудить и ремонт дорог) примет ярославцев во вторник, 10 декабря, с 14:00 до 16:00 в кабинете № 144

Заммэра по социальной политике Елена Новик (с ней можно обсуждать культуру и массовые мероприятия) ждёт ярославцев тоже во вторник, 10 декабря, с 09:00 до 12:00.

Заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов будет принимать во вторник, 17 декабря, с 15:00 до 17:00 также в кабинете № 144.

Телефон для справок о том, как записаться на приём: 40-47-92.

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КОММЕНТАРИИ (16)

чиновники без головы
29 ноя 2019 в 13:22

ишшо Чаво.это не мер а пародия.

гость
29 ноя 2019 в 12:24

И только к заместителю мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства никто не ходит. С МАРТА 2019. Местный Волан-де- Морт.

Гость
29 ноя 2019 в 12:20

Зачем ? Слушать его вранье .. У меня конечно есть вопрос, когда в отставку ?