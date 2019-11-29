Всего день в месяц: как встретиться с мэром Ярославля в декабре

Мэрия Ярославля опубликовала график, когда в декабре можно пообщаться с главой города и его заместителями. Каждый чиновник принимает всего раз в месяц. Мэр Ярославля Владимир Волков — всего два часа в месяц.
К градоначальнику попасть на личную встречу можно в четверг, 19 декабря, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день декабря в кабинет
Свои вопросы можно задать первому заместителю мэра Алле Кибец, она будет ждать жителей во вторник, 17 декабря, с 10 до 12 часов в кабинете
Заместитель мэра и директор департамента финансов Андрей Данц готов пообщаться уже в следующий четверг, 5 декабря, с 09:00 до 12:00 в кабинете
Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов (назначен был недавно) будет принимать в пятницу, 6 декабря, с 14:00 до 16:00 в кабинете
Заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев (с ним можно обсудить и ремонт дорог) примет ярославцев во вторник, 10 декабря, с 14:00 до 16:00 в кабинете
Заммэра по социальной политике Елена Новик (с ней можно обсуждать культуру и массовые мероприятия) ждёт ярославцев тоже во вторник, 10 декабря, с 09:00 до 12:00.
Заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов будет принимать во вторник, 17 декабря, с 15:00 до 17:00 также в кабинете
Телефон для справок о том, как записаться на приём: 40-47-92.