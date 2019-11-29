Всего день в месяц: как встретиться с мэром Ярославля в декабре

Мэрия Ярославля опубликовала график, когда в декабре можно пообщаться с главой города и его заместителями. Каждый чиновник принимает всего раз в месяц. Мэр Ярославля Владимир Волков — всего два часа в месяц.

К градоначальнику попасть на личную встречу можно в четверг, 19 декабря, с 16:00 до 18:00. Он будет принимать в кабинете на улице Советской, 1/19. Чтобы пообщаться с мэром, ярославцам необходимо записаться лично, придя в первый рабочий день декабря в кабинет № 144 в здании мэрии.

