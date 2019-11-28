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В Ярославле резко подорожают детские сады: сколько придется платить родителям

Повышение цены будет сразу после Нового года

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Платить дороже придётся с 1 января 2020-го

Платить дороже придётся с 1 января 2020-го

Родителям малышей стоит приготовиться: в Ярославле поднимают плату за детские сады. Приказ об этом опубликовал департамент образования мэрии. Платить больше придётся уже с 1 января 2020 года. 

Сколько теперь придётся заплатить за сутки пребывания ребёнка в детском саду:

  • в группах сокращённого дня (8–10 часов) — 125 рублей день вместо 120; 
  • в группе полного дня (10,5 часов) — 132 рубля вместо 127; 
  • в группе полного дня (12 часов) — 156 рублей вместо 150;
  • продлённое или суточное пребывание (13–14 часов либо 24) — 166 рублей вместо 160. 

В последний раз плату за детский сад повышали в ноябре 2018 года

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
28 ноя 2019 в 19:01

...и так лукаво просят рожать ещё ...будущих налогоплательщиков

Наскальный
28 ноя 2019 в 18:35

Снова не зарплата???.... Да сколько можно ждать, уже 3 высшее заканчиваю а зарплата не растёт.... Путин, до коле???

Гость
28 ноя 2019 в 18:30

уроды