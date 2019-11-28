В Ярославле резко подорожают детские сады: сколько придется платить родителям

Родителям малышей стоит приготовиться: в Ярославле поднимают плату за детские сады. Приказ об этом опубликовал департамент образования мэрии. Платить больше придётся уже с 1 января 2020 года.

Сколько теперь придётся заплатить за сутки пребывания ребёнка в детском саду:



в группах сокращённого дня (8–10 часов) — 125 рублей день вместо 120;

в группе полного дня (10,5 часов) — 132 рубля вместо 127;

в группе полного дня (12 часов) — 156 рублей вместо 150;

продлённое или суточное пребывание (13–14 часов либо 24) — 166 рублей вместо 160.