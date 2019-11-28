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Город

Сосновый бор могут снести под стройку? За Волгой массово пометили деревья

С чем связана появившаяся разметка на соснах в Ярославле

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На фото&nbsp;отчетливо видны белые метки на деревьях

На фото отчетливо видны белые метки на деревьях

Жители Заволжского района Ярославля встревожены: похоже, жилищное строительство подобралось к сосновому бору. Зелёная зона с соснами и елями — гордость района и притягательное место для отдыха и жизни.

— Вчера мне жители посёлка Красный Бор прислали фото, где отчетливо видны белые метки на деревьях. Это именно те места, где планируется масштабное строительство многоквартирных домов до 12 этажей, — рассказала активистка Татьяна Шамина. — На публичных слушаниях застройщики и чиновники говорили, что ни одна сосна не будет повреждена. Похоже, что это не так.

Однако в администрации Ярославского района поспешили успокоить. Чиновники объяснили, зачем нужны метки на деревьях.

— Была проведена подеревная съемка — геодезическая съемка каждого отдельного дерева с указанием его характеристик. Данные отметки появились для оптимальной посадки проектируемого дома с учётом сохранения существующего лесного массива, — ответили в администрации района. — Деревья не будут вырублены, задание выполняли проектировщики для оптимальной посадки дома с целью соблюдения санитарных норм.  Градостроительный план земельного участка застройщику выдан с пятном застройки, которое исключает вырубку деревьев.


В другом районе Ярославля жилищная застройка тоже подбирается к зелёной зоне: уже несколько лет идёт борьба за Павловскую рощу в Дзержинском районе между общественниками и застройщиком, чьи дома строятся всё ближе к памятнику природы.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
28 ноя 2019 в 09:20

Вот вам и всякие туфтовые программы , типа решаем вместе )) , показуха и пыль в глаза , ничего ни кто не решает , как захотят так и будет , всё уже продумано и поделено на годы вперёд

28 ноя 2019 в 06:55

Вместо того, что бы тревожиться, лучше субботники почаще организовывали по уборке этого бора. Был намедни в районе областной больницы - жуть. Такое ощущение, что мусор вообще не убирается.

Гость
28 ноя 2019 в 08:31

Ком он Пипл!!!
Уже давно согласованно!)
Стройке быть!