Сосновый бор могут снести под стройку? За Волгой массово пометили деревья

Жители Заволжского района Ярославля встревожены: похоже, жилищное строительство подобралось к сосновому бору. Зелёная зона с соснами и елями — гордость района и притягательное место для отдыха и жизни.



— Вчера мне жители посёлка Красный Бор прислали фото, где отчетливо видны белые метки на деревьях. Это именно те места, где планируется масштабное строительство многоквартирных домов до 12 этажей, — рассказала активистка Татьяна Шамина. — На публичных слушаниях застройщики и чиновники говорили, что ни одна сосна не будет повреждена. Похоже, что это не так.

