Сосновый бор могут снести под стройку? За Волгой массово пометили деревья

Жители Заволжского района Ярославля встревожены: похоже, жилищное строительство подобралось к сосновому бору. Зелёная зона с соснами и елями — гордость района и притягательное место для отдыха и жизни.
— Вчера мне жители посёлка Красный Бор прислали фото, где отчетливо видны белые метки на деревьях. Это именно те места, где планируется масштабное строительство многоквартирных домов до 12 этажей, — рассказала активистка Татьяна Шамина. — На публичных слушаниях застройщики и чиновники говорили, что ни одна сосна не будет повреждена. Похоже, что это не так.
Однако в администрации Ярославского района поспешили успокоить. Чиновники объяснили, зачем нужны метки на деревьях.
— Была проведена подеревная съемка — геодезическая съемка каждого отдельного дерева с указанием его характеристик. Данные отметки появились для оптимальной посадки проектируемого дома с учётом сохранения существующего лесного массива, — ответили в администрации района. — Деревья не будут вырублены, задание выполняли проектировщики для оптимальной посадки дома с целью соблюдения санитарных норм. Градостроительный план земельного участка застройщику выдан с пятном застройки, которое исключает вырубку деревьев.
В другом районе Ярославля жилищная застройка тоже подбирается к зелёной зоне: уже несколько лет идёт борьба за Павловскую рощу в Дзержинском районе между общественниками и застройщиком, чьи дома строятся всё ближе к памятнику природы.