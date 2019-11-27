«В рамках исполнения плана»: правительство потратит больше двух миллионов на новогодний банкет

1,5 миллиона уйдут на банкет, ещё 1 миллион — на сам праздник

Предновогодние аукционы на портале госзакупок бывают интересными. Например, правительство Ярославской области планирует в декабре большой праздник, куда пригласят до 2000 человек. И ещё до 1500 человек накормят на банкете.

На концерт собираются потратить до миллиона рублей, на банкет — до 1,5 миллиона рублей. Оба события названы общественно-значимыми.

— Мероприятие проводится в рамках исполнения плана социально значимых и общественно-политических мероприятий органов исполнительной власти на 2019 год, утвержденного губернатором области, — говорится в документации к закупкам.