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«В рамках исполнения плана»: правительство потратит больше двух миллионов на новогодний банкет

Вряд ли на него пригласят обычных ярославцев

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1,5 миллиона уйдут на банкет, ещё 1 миллион — на сам праздник

1,5 миллиона уйдут на банкет, ещё 1 миллион — на сам праздник

Предновогодние аукционы на портале госзакупок бывают интересными. Например, правительство Ярославской области планирует в декабре большой праздник, куда пригласят до 2000 человек. И ещё до 1500 человек накормят на банкете. 

На концерт собираются потратить до миллиона рублей, на банкет — до 1,5 миллиона рублей. Оба события названы общественно-значимыми. 

— Мероприятие проводится в рамках исполнения плана социально значимых и общественно-политических мероприятий органов исполнительной власти на 2019 год, утвержденного губернатором области, — говорится в документации к закупкам. 

В меню банкета на одного участника рассчитывают по 3 килограмма еды и литру напитков минимум. Помимо этого должен быть подарочный продуктовый набор на одного участника банкета, который может включать:

  1. Чай, какао-напиток, кофе, цикорий в потребительской (индивидуальной) упаковке промышленного изготовления.
  2. Кондитерские изделия промышленного производства в потребительской упаковке промышленного изготовления.
  3. Сыры сычужные твердых сортов в вакуумной упаковке.
  4. Мясопродукты, колбасы сырокопченые и (или) полукопченые в вакуумной упаковке промышленного изготовления.
  5. Напитки алкогольные и безалкогольные в потребительской упаковке промышленного изготовления.
  6. Овощные (соленые огурцы, капуста, грибы) и мясные консервы (тушенка) промышленного изготовления.

Банкет пройдёт в Ярославле, но точного места не указано. Ежегодно губернатор устраивает предновогодний бал для чиновников, депутатов, в последние годы он проходит в концертно-зрелищном центре «Миллениум». В прошлом году на него приглашали Ларису Долину. Тогда только одно её выступление стоило больше 1,3 миллиона рублей. 

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банкетправительство Ярославской области

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КОММЕНТАРИИ (11)

гость
27 ноя 2019 в 14:32

Хватило бы местной водки и солёных огурцов,а остальное на благотворительность.

Гость
27 ноя 2019 в 14:50

Это БЫЛО...ЕСТЬ.. и БУДЕТ всегда !! И не надо народ злить...

Гость
27 ноя 2019 в 14:48

Да когда хоть вы подавитесь, дармоеды?!!