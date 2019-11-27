«В рамках исполнения плана»: правительство потратит больше двух миллионов на новогодний банкет

Предновогодние аукционы на портале госзакупок бывают интересными. Например, правительство Ярославской области планирует в декабре большой праздник, куда пригласят до 2000 человек. И ещё до 1500 человек накормят на банкете.
На концерт собираются потратить до миллиона рублей, на банкет — до 1,5 миллиона рублей. Оба события названы общественно-значимыми.
— Мероприятие проводится в рамках исполнения плана социально значимых и общественно-политических мероприятий органов исполнительной власти на 2019 год, утвержденного губернатором области, — говорится в документации к закупкам.
В меню банкета на одного участника рассчитывают по 3 килограмма еды и литру напитков минимум. Помимо этого должен быть подарочный продуктовый набор на одного участника банкета, который может включать:
- Чай, какао-напиток, кофе, цикорий в потребительской (индивидуальной) упаковке промышленного изготовления.
- Кондитерские изделия промышленного производства в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Сыры сычужные твердых сортов в вакуумной упаковке.
- Мясопродукты, колбасы сырокопченые и (или) полукопченые в вакуумной упаковке промышленного изготовления.
- Напитки алкогольные и безалкогольные в потребительской упаковке промышленного изготовления.
- Овощные (соленые огурцы, капуста, грибы) и мясные консервы (тушенка) промышленного изготовления.
Банкет пройдёт в Ярославле, но точного места не указано. Ежегодно губернатор устраивает предновогодний бал для чиновников, депутатов, в последние годы он проходит в концертно-зрелищном центре «Миллениум». В прошлом году на него приглашали Ларису Долину. Тогда только одно её выступление стоило больше 1,3 миллиона рублей.