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«Иначе вымрем как нация»: реакция соцсетей на первый православный детский сад

Его строят в селе Семибратово Ярославской области

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Православный детский сад ещё не открыт&nbsp;

Православный детский сад ещё не открыт 

В Ярославской области скоро откроется первый православный детский сад. Его делают в посёлке Семибратого в здании бывшего детского дома при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона. Сейчас в здании завершается обустройство кухни, совсем скоро детский сад будет готов принять первых детишек.

Ярославцы восприняли эту новость неоднозначно. Не все понимают, зачем нужен детский сад с уклоном в религию. 

— Заставят бедных деток молиться и поститься. Надеюсь, уполномоченный по правам детей проверит качество питания и занятий с детьми, — прокомментировал читатель 76.RU. 

— Там будут издеваться над детьми, ломать их волю и сделают в итоге никем, попросту морально изуродуют! Знакомо! — негативно высказалась Анна Холенкова. 

Некоторые вспоминали историю из села Мосейцево в Ярославской области, где был открыт детский приют. На удочерение детей получила благословение своего духовника некая Людмила Любимова. Ей тогда было 57 лет, но отдел опеки оформил на неё сразу семь маленьких девочек. В воспитании детей Любимовой помогали другие «матушки». В 2014 году случилась трагедия — в приюте умерла 13-летняя девочка. Эксперты следствия утверждали, что девочку жестоко избили за то, что она отказалась есть и работать по дому.

— Не очень понятно, чем сад будет отличаться от обычного. Если ничем — то дело хорошее. Если будут с рождения вдалбливать «слово божие» — то это, конечно, средневековье, — высказался читатель под ником Бабай.

Но большинство обсуждающих к открытию православного детского сада отнеслись положительно. 

— Идея хорошая, жаль, что не в Ярославле сделают такой сад. Так было бы правильней. Семибратово: получается, туда пойдут дети, чьи семьи вообще, может, атеисты и как минимум неверующие православные. Какой смысл тогда такого сада — вообще непонятно, — написала во «ВКонтакте» Аня Миронова.

— Слава Богу! Может, будут жить по-христиански! — высказался Владислав Федотов.

— Давно пора детей правильно воспитывать в соответствии с нашими традициями и культурой. Иначе вымрем как нация. Поддерживаю. Больше таких садов, — анонимно написал читатель портала 76.RU. 

Как уточнили 76.RU в Ярославской епархии, детский сад открывается за счёт частных средств. Открытие сада запланировано на первый квартал следующего года. 

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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
27 ноя 2019 в 13:32

Ник Бабай говорит о многом...Это первое.
Второе:Дети атеистов туда не пойдут.
Третье:Вдалбливать им никто ничего не будет,а будут знакомить с основами православной веры мягко и спокойно.Помимо общих занятий.
Четвертое:Да,вымрем как нация,так как другие нации на нашей русской земле плодят по 5,6 и больше детей,а русские по одному,два.И только и ждут,когда государство даст им квартиры,машины,образование,желательно ещё наличкой отсыпать миллиона 2 долларов.А потом сами орут по углам,что одни мигранты вокруг и не русские.Национальное большинство скоро станет меньшинством уже,изучите статистику.
А первая заповедь Христа между прочим плодитесь и размножайтесь.А дальше возлюби ближнего своего как самого себя.Почитай родителей.И т.д..Ну что тут плохого???Этого нам и не хватает Только глупый не поймет.Вы рабы нынешних олигархов начиная с рождения,настоящих безбожников,очнитесь.И за роды отсыпите,и за похороны тоже.И всю жизнь будете отсыпать.Ну и зачем живёте?Пожрать пожирнее?
Побольше бы таких садов...Давно пора.Раньше большинство людей жизнь вокруг церкви строили.И общество было сплочённое.А сейчас сброд,в подъезде друг друга не знаем и биты в машинах возим на всякий случай

гость
27 ноя 2019 в 13:30

...Как уточнили 76.RU в Ярославской епархии, детский сад открывается за счёт частных средств. Открытие сада запланировано на первый квартал следующего года....Естесснноо, они за свой счет разве, что построят, откроют? Божьи угоднички

гость
27 ноя 2019 в 13:06

Вымрем как нация как раз от недоумия родителей.Проснитесь наконец.