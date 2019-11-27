«Иначе вымрем как нация»: реакция соцсетей на первый православный детский сад

Православный детский сад ещё не открыт Фото: Александра Савельева

В Ярославской области скоро откроется первый православный детский сад. Его делают в посёлке Семибратого в здании бывшего детского дома при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона. Сейчас в здании завершается обустройство кухни, совсем скоро детский сад будет готов принять первых детишек. Ярославцы восприняли эту новость неоднозначно. Не все понимают, зачем нужен детский сад с уклоном в религию. — Заставят бедных деток молиться и поститься. Надеюсь, уполномоченный по правам детей проверит качество питания и занятий с детьми, — прокомментировал читатель 76.RU.

— Там будут издеваться над детьми, ломать их волю и сделают в итоге никем, попросту морально изуродуют! Знакомо! — негативно высказалась Анна Холенкова. Некоторые вспоминали историю из села Мосейцево в Ярославской области, где был открыт детский приют. На удочерение детей получила благословение своего духовника некая Людмила Любимова. Ей тогда было 57 лет, но отдел опеки оформил на неё сразу семь маленьких девочек. В воспитании детей Любимовой помогали другие «матушки». В 2014 году случилась трагедия — в приюте умерла 13-летняя девочка. Эксперты следствия утверждали, что девочку жестоко избили за то, что она отказалась есть и работать по дому. — Не очень понятно, чем сад будет отличаться от обычного. Если ничем — то дело хорошее. Если будут с рождения вдалбливать «слово божие» — то это, конечно, средневековье, — высказался читатель под ником Бабай.

Но большинство обсуждающих к открытию православного детского сада отнеслись положительно. — Идея хорошая, жаль, что не в Ярославле сделают такой сад. Так было бы правильней. Семибратово: получается, туда пойдут дети, чьи семьи вообще, может, атеисты и как минимум неверующие православные. Какой смысл тогда такого сада — вообще непонятно, — написала во «ВКонтакте» Аня Миронова.