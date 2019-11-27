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Город

На троечку: Ярославль попал в рейтинг городов России по качеству жизни

Как ярославцы оценили свой город

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Ярославль попал в серединку рейтинга

Ярославль попал в серединку рейтинга

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подвёл итоги ежегодного исследования качества жизни в российских городах.

— Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек, — рассказали в университете. — В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни.

У жителей оцениваемых городов спрашивали, довольны ли они работой служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитием образования и культурной инфраструктуры, состоянием жилого фонда и благоустройством города, работой местных властей, качеством медицинского обслуживания. Также людей просили дать общую оценку положения дел в городе: довольны ли жизнью, уверенны ли в завтрашнем дне, в завтрашнем дне предприятия, на котором работают, собираются ли переезжать в поисках лучшей жизни.

Ярославль оказался в серединке — на 32-м месте общего рейтинга качества жизни. По качеству работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, оценке общественного транспорта и работе дорожной полиции наш город занял 47-е место. С культурой и образованием оказалось лучше — 21-е место рейтинга. Состояние жилого фонда и медицинское обслуживание оказались самыми проблемными для ярославцев — 57-е и 58-е места в рейтинге, а вот работой местной власти горожане оказали вполне довольны — 19-я строчка рейтинга. По общей оценке качества жизни Ярославль занял 31-е место.

Лидером рейтинга стала Казань, в тройку вошли Грозный и Тюмень, на последней строчке оказался Улан-Удэ.

В начале ноября Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды. В министерстве составили большой список благополучных и неблагополучных городов.

А как вы оцениваете уровень жизни в Ярославле?

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    27 ноя 2019 в 10:12

    Позорище

    Гость
    27 ноя 2019 в 10:10

    мэру напечатали 100 000 газет , будет пиарить себя , повышать свой рейтинг который на дне , но ему это не поможет

    Гость
    27 ноя 2019 в 10:05

    Что это за кочет?