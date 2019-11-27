На троечку: Ярославль попал в рейтинг городов России по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подвёл итоги ежегодного исследования качества жизни в российских городах.



— Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек, — рассказали в университете. — В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни.



У жителей оцениваемых городов спрашивали, довольны ли они работой служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитием образования и культурной инфраструктуры, состоянием жилого фонда и благоустройством города, работой местных властей, качеством медицинского обслуживания. Также людей просили дать общую оценку положения дел в городе: довольны ли жизнью, уверенны ли в завтрашнем дне, в завтрашнем дне предприятия, на котором работают, собираются ли переезжать в поисках лучшей жизни.

