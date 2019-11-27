На троечку: Ярославль попал в рейтинг городов России по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации подвёл итоги ежегодного исследования качества жизни в российских городах.
— Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тысяч человек, — рассказали в университете. — В основу анализа положены мнения жителей о тех или иных сторонах городской жизни.
У жителей оцениваемых городов спрашивали, довольны ли они работой служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитием образования и культурной инфраструктуры, состоянием жилого фонда и благоустройством города, работой местных властей, качеством медицинского обслуживания. Также людей просили дать общую оценку положения дел в городе: довольны ли жизнью, уверенны ли в завтрашнем дне, в завтрашнем дне предприятия, на котором работают, собираются ли переезжать в поисках лучшей жизни.
Ярославль оказался в серединке — на 32-м месте общего рейтинга качества жизни. По качеству работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, оценке общественного транспорта и работе дорожной полиции наш город занял 47-е место. С культурой и образованием оказалось лучше — 21-е место рейтинга. Состояние жилого фонда и медицинское обслуживание оказались самыми проблемными для ярославцев — 57-е и 58-е места в рейтинге, а вот работой местной власти горожане оказали вполне довольны — 19-я строчка рейтинга. По общей оценке качества жизни Ярославль занял 31-е место.
Лидером рейтинга стала Казань, в тройку вошли Грозный и Тюмень, на последней строчке оказался Улан-Удэ.
В начале ноября Минстрой России обнародовал первый в стране индекс качества городской среды. В министерстве составили большой список благополучных и неблагополучных городов.