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В Ярославской области впервые откроют православный детский сад

Место под него выбрали не случайно

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Садик будет рассчитан на пятидневку

Садик будет рассчитан на пятидневку

В Ярославской области появится первый православный детский сад. Об этом сообщила ярославской епархия. Садик появится в Семибратово при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона. По режиму работы будет как обычный — дети смогут находиться здесь днём, пять дней в неделю. 

— Место выбрано не случайно, — рассказали в епархии. — Совсем недавно здесь был детский дом, который сейчас закрыт.

Теперь в здании ремонт — откроют садик, когда отремонтируют кухню, столовую, игровые комнаты и другие помещения, купят оборудование и мебель. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
26 ноя 2019 в 20:27

хорошее дело