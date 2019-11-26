В Ярославской области впервые откроют православный детский сад

В Ярославской области появится первый православный детский сад. Об этом сообщила ярославской епархия. Садик появится в Семибратово при храме преподобного Серафима Саровского и святителя Тихона. По режиму работы будет как обычный — дети смогут находиться здесь днём, пять дней в неделю.



— Место выбрано не случайно, — рассказали в епархии. — Совсем недавно здесь был детский дом, который сейчас закрыт.

Теперь в здании ремонт — откроют садик, когда отремонтируют кухню, столовую, игровые комнаты и другие помещения, купят оборудование и мебель.