В Ярославской области отец вспомнил о ребёнке, когда не смог продать одну из трёх квартир

Житель Рыбинска после развода не платил алименты ребёнку. Казалось, что мужчину уже ничто не сможет на это сподвигнуть: приставы неоднократно вручали ему требования, но официально он нигде не работал, а на банковских счетах денег не появлялось. Тогда судебные приставы решили наложить арест на сделки с тремя квартирами, которые были у рыбинца в собственности.



— Задуматься об уплате алиментов нерадивому отцу пришлось из-за невозможности оформления сделки по договору купли-продажи недвижимости, — рассказали в пресс-службе приставов. — Чтобы снять запрет регистрационных действий, он в срочном порядке нашёл 80 тысяч рублей, чтобы погасить долг по алиментам.

