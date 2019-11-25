25 ноября понедельник
СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Город

В Ярославской области отец вспомнил о ребёнке, когда не смог продать одну из трёх квартир

Мужчину никак не могли заставить заплатить алименты

Поделиться

547
1 Обсудить
Мужчина быстро нашёл 80 тысяч для ребёнка

Мужчина быстро нашёл 80 тысяч для ребёнка

Житель Рыбинска после развода не платил алименты ребёнку. Казалось, что мужчину уже ничто не сможет на это сподвигнуть: приставы неоднократно вручали ему требования, но официально он нигде не работал, а на банковских счетах денег не появлялось. Тогда судебные приставы решили наложить арест на сделки с тремя квартирами, которые были у рыбинца в собственности.

— Задуматься об уплате алиментов нерадивому отцу пришлось из-за невозможности оформления сделки по договору купли-продажи недвижимости, — рассказали в пресс-службе приставов. — Чтобы снять запрет регистрационных действий, он в срочном порядке нашёл 80 тысяч рублей, чтобы погасить долг по алиментам.

В Ярославле отец накопил перед сыном долг в 500 тысяч рублей. Собственно, про ребёнка он и вовсе забыл, потому что переехал в Москву и завёл новую семью. Приставы рассказали, как его удалось поймать.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Алименты

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 ноя 2019 в 20:16

ЯЖОТЦЫ.