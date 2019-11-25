Ярославна отсудила у мэрии 120 тысяч за нечищеный тротуар

Жительница Ярославля отсудила у мэрии города деньги за гололёд на тротуарах.





В марте этого года 50-летняя женщина поскользнулась, когда шла по пешеходной части улицы Труфанова. Упав, она сломала обе руки. Из-за полученных травм горожанке пришлось пролежать в больнице до конца апреля, после чего она обратилась в прокуратуру.



— Проверкой установлено, что мэрией Ярославля качественная уборка тротуара не была обеспечена, — рассказали в прокуратуре. — Упавшая женщина в связи с полученной травмой испытала сильный стресс, не могла самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту. По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района в суд направлено исковое заявление о взыскании с мэрии Ярославля компенсации морального вреда.