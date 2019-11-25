25 ноября понедельник
СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Темы

СЕЙЧАС -8°С
usd 63.76
eur 70.31

Все новости

Все новости
Город

Ярославна отсудила у мэрии 120 тысяч за нечищеный тротуар

Женщина поскользнулась и сломала обе руки

Поделиться

155
Обсудить
В марте жительница Ярославля упала на скользком тротуаре

В марте жительница Ярославля упала на скользком тротуаре

Жительница Ярославля отсудила у мэрии города деньги за гололёд на тротуарах. 


В марте этого года 50-летняя женщина поскользнулась, когда шла по пешеходной части улицы Труфанова. Упав, она сломала обе руки. Из-за полученных травм горожанке пришлось пролежать в больнице до конца апреля, после чего она обратилась в прокуратуру.

— Проверкой установлено, что мэрией Ярославля качественная уборка тротуара не была обеспечена, — рассказали в прокуратуре. — Упавшая женщина в связи с полученной травмой испытала сильный стресс, не могла самостоятельно в полном объеме обслуживать себя в быту. По результатам проверки прокуратурой Дзержинского района в суд направлено исковое заявление о взыскании с мэрии Ярославля компенсации морального вреда.

Дзержинский суд рассмотрел иск и признал обоснованными требования прокурора, правда, сумму компенсации несколько снизил — с 200 до 120 тысяч рублей.

В марте из-за наледи пострадала ещё одна жительница Ярославля. Светлана упала на пересечении улиц Ушинского и Свердлова и получила сложный перелом. Суд признал ответчиком мэрию: именно она должна была следить за безопасностью и чистотой этого тротуара.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

гололёдсуд

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!