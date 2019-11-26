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«Разгромили и ушли»: жители дома в Ярославле уже больше месяца ждут ремонта

Ярославцы подготовились к ремонту, но остались с разбитыми стенами и обклеенными дверями

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Жителям дома пришлось самим убирать мусор

Жителям дома пришлось самим убирать мусор

В Ярославле жители дома по улице Ньютона уже больше месяца живут в разгромленном подъезде. Об этом рассказала подписчица группы «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— К нам в дом полтора месяца назад пришли ремонтировать подъезд, скололи все стены, — рассказывает девушка, — а перед ремонтом предварительно попросили заклеить двери.

Видео: Никита Фролик / Vk.com

Жители выполнили просьбу, но ремонта так и не увидели. Помимо этого, как рассказала жительница дома, рабочие даже не убрали за собой мусор. Люди начали обращаться в ЖКХ, чтобы узнать, когда же у них начнут ремонт подъезда.

— Ремонт подъездов проводится по решению общего собрания собственников. В настоящее время выполнен ремонт шестого подъезда. До начала работ в третьем подъезде жителям было предложено убрать всё лишнее, а также закрыть двери пленкой, чтобы не испачкать. Пока шли эти подготовительные работы, рабочие ушли на другой дом. Работы должны будут начаться с 15 декабря, — сообщил представитель департамента городского хозяйства Ярославля.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
26 ноя 2019 в 08:03

огонь!!!