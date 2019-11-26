«Разгромили и ушли»: жители дома в Ярославле уже больше месяца ждут ремонта

В Ярославле жители дома по улице Ньютона уже больше месяца живут в разгромленном подъезде. Об этом рассказала подписчица группы «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— К нам в дом полтора месяца назад пришли ремонтировать подъезд, скололи все стены, — рассказывает девушка, — а перед ремонтом предварительно попросили заклеить двери.