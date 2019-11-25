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«Это дно»: ярославский архитектор ужаснулся при виде крыльца градостроительного колледжа

Его благоустроили, чтобы сделать доступным для инвалидов

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На первый взгляд, всё неплохо. Но если присмотреться&nbsp;

На первый взгляд, всё неплохо. Но если присмотреться 

В Ярославле благоустроили вход в градостроительный колледж, где появился пандус для людей с ограниченными возможностями. Всё бы ничего, если бы этот пандус действительно делал въезд в колледж доступным. 

— Извините за эмоциональность, но это действительно дно: пандус, на который не заехать. Декоративная плитка с имитацией кирпича и решётки ограждения, вдохновлённые радиаторами холодильников — это тоже ужасно, — считает архитектор Кирилл Попутников. 

Недоступный пандус&nbsp;

Недоступный пандус 

Попасть на этот пандус на инвалидной коляске явно не получится. 

Видимо, благоустройство пока ещё не окончено

Видимо, благоустройство пока ещё не окончено

В самом колледже пока некому прокомментировать благоустройство, директор находится на профессиональном молодёжном форуме «Проектория». 

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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
25 ноя 2019 в 12:21

Судя по фото, там еще ничего не доделано, но за то уже все обхаяли. Путь автор статьи сходит и рулеткой померяет, можно туда на коляске подъехать или нет.

den
25 ноя 2019 в 12:07

всё тяп-ляп и для галочки..

Гость
25 ноя 2019 в 12:57

Ярославский Архитектор ужаснулся !???..Тогда кто же согласовывал проект этого крыльца или это "Самострой", выдумка будущих выпускников- Градостроителей..