«Это дно»: ярославский архитектор ужаснулся при виде крыльца градостроительного колледжа

На первый взгляд, всё неплохо. Но если присмотреться

В Ярославле благоустроили вход в градостроительный колледж, где появился пандус для людей с ограниченными возможностями. Всё бы ничего, если бы этот пандус действительно делал въезд в колледж доступным.

— Извините за эмоциональность, но это действительно дно: пандус, на который не заехать. Декоративная плитка с имитацией кирпича и решётки ограждения, вдохновлённые радиаторами холодильников — это тоже ужасно, — считает архитектор Кирилл Попутников.